La actividad de la Copa Mundial de Futbol 2026 continúa este martes 23 de junio con un atractivo enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y República Democrática del Congo (RDC), pertenecientes al Grupo K. Este esperado encuentro deportivo tendrá como sede el Estadio Guadalajara, recinto que se prepara para recibir a miles de aficionados. Debido a la magnitud del evento, las autoridades locales implementan una serie de cierres viales estratégicos bajo el operativo Última Milla, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden en las inmediaciones del inmueble.

El conjunto sudamericano buscará establecer su liderato absoluto en la fase de grupos, demostrando el nivel futbolístico que lo caracteriza en esta justa internacional. Por su parte, la escuadra africana intentará conseguir unidades de vital importancia que le permitan mantenerse con vida en la lucha por un boleto a la siguiente ronda del torneo. Ambos equipos pondrán en juego objetivos trascendentales dentro del certamen, lo que anticipa un duelo lleno de emociones.

Horarios de los cierres viales en el Estadio Guadalajara

Considerando que el silbatazo inicial está programado para las 20:00 horas, las autoridades de tránsito han determinado que las restricciones vehiculares comenzarán siete horas antes del encuentro. Por lo tanto, los cortes a la circulación iniciarán a partir de las 13:00 horas de este martes. Este dispositivo de seguridad y movilidad tiene como propósito principal garantizar el orden y la fluidez tanto de los asistentes locales como de los miles de turistas internacionales que se dan cita en la ciudad.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por la Policía Vial del Estado de Jalisco, las afectaciones temporales no concluirán con el silbatazo final del árbitro. Por el contrario, las restricciones se mantendrán vigentes hasta siete horas después de haber concluido el encuentro deportivo.

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¿Qué cierres viales habrá hoy alrededor del Estadio Guadalajara?

Entre las principales arterias que sufrirán modificaciones en su flujo habitual se encuentran las vías laterales del Anillo Periférico Poniente y los carriles laterales de la avenida Vallarta. Asimismo, se implementarán cortes importantes a la circulación en la avenida del Bajío, la avenida del Bosque y la avenida Las Torres, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y evitar la zona si no se cuenta con boleto para el partido.

Así, en días de partido hay cierres y restricciones sobre:

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

El operativo "Última Milla" abarcará un perímetro vial en:

Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida Las Torres

Avenida del Bajío

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

El Circuito JVC permanecerá cerrado de forma permanente durante todo el mes de junio, abarcando desde el camino a las Villas Panamericanas hasta la intersección con la avenida del Bosque.

Además del cerco principal de seguridad establecido en las inmediaciones del estadio, la Policía Vial mantendrá una presencia operativa y vigilancia constante en diversos corredores secundarios. El objetivo de estas acciones es agilizar el flujo de los automóviles que transitan por la zona y mitigar el impacto del tráfico en las colonias aledañas.

Respecto al uso de transporte privado, las plataformas digitales de transporte y los taxis convencionales sí podrán operar durante la jornada mundialista; sin embargo, estos servicios únicamente tendrán permitido el ascenso y descenso de pasajeros en puntos autorizados ubicados fuera del perímetro de seguridad.

Las autoridades recomiendan a todos los asistentes mantenerse informados a través de los canales oficiales, planificar sus rutas con anticipación y salir con suficiente tiempo para disfrutar del evento sin inconvenientes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB