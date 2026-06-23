La emoción del Mundial 2026 continúa su marcha incesante y los aficionados al balompié se preparan para una nueva jornada llena de adrenalina. En medio de la efervescencia por la fase de grupos, los seguidores mexicanos evalúan las distintas opciones para seguir las transmisiones, por ello, aquí te compartimos qué partidos pasa TV Azteca este martes 23 de junio.

El torneo es organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Este día, l os equipos que conforman los sectores K y L saltan al terreno de juego con la obligación de sumar puntos vitales que les permitan asegurar su boleto a la ronda de dieciseisavos de final, elevando el nivel de competitividad en cada estadio.

La cartelera del Mundial para este martes 23 de junio

La cartelera de este día presenta enfrentamientos de alto calibre que prometen mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Selecciones de la talla de Inglaterra, Portugal, Croacia y Colombia entran en acción con panoramas muy distintos. Mientras algunos combinados buscan consolidar su liderato y ratificar su etiqueta de favoritos, otros luchan desesperadamente por la supervivencia en el certamen, sabiendo que una derrota podría significar empacar las maletas antes de lo previsto.

Las sedes designadas para albergar los compromisos de esta fecha incluyen ciudades como Houston, Boston, Toronto y Guadalajara. La diversidad geográfica del torneo añade un ingrediente especial, ya que los equipos deben adaptarse a diferentes condiciones climáticas y husos horarios.

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¿Qué partidos transmite TV Azteca HOY martes 23 de junio?

La atención estará en el territorio mexicano, específicamente en el Estadio Guadalajara, donde el combinado de Colombia se medirá ante la República Democrática del Congo (RDC).

Este vibrante choque, que cerrará la actividad del día, también forma parte de la parrilla de programación estelar de la televisora. El partido está programado a las 20:00 horas, aunque la transmisión en la televisora comenzará diez minutos antes.

Para quienes prefieren seguir las acciones desde sus dispositivos móviles, tabletas o computadoras, existe una alternativa digital sin costo alguno. El partido se puede ver en vivo mediante la aplicación oficial de Azteca Deportes y en su plataforma web .

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB