Luego de que se diera a conocer la existencia de taxis "pirata" que operan en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, hizo un llamado a los visitantes y turistas utilizar solamente vehículos autorizados.

"Quiero hacer un nuevo llamado a nuestros visitantes que llegan al Aeropuerto Internacional de Guadalajara a no caer en trampas, algunas personas saliendo de la sala de llegadas intentan abordar a nuestros visitantes diciéndoles que ellos son vehículos de plataformas autorizados, no es así, no caigan en esas trampas, no vayan a contratar ningún servicio que no sea por medio de la plataforma", indicó.

Explicó que están trabajando con la Guardia Nacional y el Aeropuerto Internacional de Guadalajara para retirar a todas las personas que prestan servicios con vehículos pirata.

"Solamente, por favor, aborden nuestro camión que trabaja las 24 horas del día y es completamente gratuito, vayan en este camión hasta el estacionamiento de vehículos de plataformas, ahí van a encontrar sombras que les protejan del sol, de la lluvia, tienen WiFi gratuito y hay baños" , añadió.

Precisó que todos los vehículos de plataformas que entran a este estacionamiento están registrados en un archivo del Gobierno del Estado de Jalisco. Recordó que el Aeropuerto Internacional de Guadalajara es el único del país que cuenta con un patio para vehículos de plataformas para que todos los usuarios y visitantes puedan acceder a un transporte seguro y de su preferencia.

"Pueden elegir los taxis tradicionales del propio Aeropuerto Internacional de Guadalajara o también pueden tomar esta transportación, el camioncito con aire acondicionado, wifi gratuito que los va a llevar al estacionamiento de plataformas donde se hacen tan solo 7 minutos", comentó.

Lemus Navarro informó que en los más de 15 días que tiene en operación la estación para taxis de plataformas se han realizado más de 23 mil viajes.

AO