El Mundial 2026 vuelve a tener como escenario a Jalisco este martes 23 de junio con el enfrentamiento entre Colombia y Congo, un partido que se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Guadalajara. Además de la expectativa por el duelo correspondiente a la fase de grupos, las condiciones meteorológicas serán un factor a tomar en cuenta para quienes acudirán al inmueble y planean vivir la experiencia desde las tribunas.

Antes de salir rumbo al estadio, conviene revisar cómo se comportará el clima durante la jornada para evitar imprevistos. Aquí te contamos si existe posibilidad de lluvia, qué temperatura se espera y qué tipo de ropa o accesorios podrían ser la mejor opción para disfrutar del partido con mayor comodidad.

¿Qué clima se espera hoy en Guadalajara?

Este martes 23 de junio de 2026, la ciudad de Guadalajara amanece con un ambiente fresco y cielos parcialmente nublados. Las temperaturas matutinas rondan los 17°C, ideales para los aficionados que comienzan a congregarse en la ciudad.

Conforme avance el día, el termómetro irá en ascenso. Según los datos meteorológicos, se espera una temperatura máxima de entre 30°C y 32°C durante la tarde. El calor será perceptible, pero la nubosidad ayudará a mitigar el impacto directo del sol.

La humedad relativa se mantendrá entre el 60% y el 70%. Esta combinación de calor y humedad generará una sensación térmica ligeramente superior, por lo que la hidratación será un factor clave para quienes transiten por las calles tapatías.

Los vientos serán ligeros, soplando a una velocidad de entre 4 y 9 km/h. Esta brisa suave proporcionará un alivio necesario durante las horas más cálidas del día, justo antes de que los equipos lleguen al recinto deportivo.

Pronóstico exacto para el Colombia vs Congo a las 20:00 horas

El pitazo inicial está programado para las 20:00 horas. En ese momento exacto, el clima en las inmediaciones del Estadio Guadalajara experimentará un descenso térmico, situándose en unos agradables 23°C.

De acuerdo con los reportes de AccuWeather y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará medio nublado durante el desarrollo del partido. Esta condición garantiza un ambiente fresco y cómodo tanto para los jugadores como para los espectadores en las gradas.

Sin embargo, la gran pregunta de todos los asistentes es si habrá precipitaciones. Los pronósticos indican que existe una probabilidad de lluvia que oscila entre el 25% y el 55% hacia la noche.

El impacto de las condiciones meteorológicas en el Colombia vs Congo

El clima no solo afecta a los aficionados, sino que también juega un papel importante en el rendimiento deportivo. Las selecciones de Colombia y Congo están acostumbradas a climas variados, pero la altitud y la humedad tapatía serán un reto.

Con una temperatura de 23°C a la hora del partido, el desgaste físico de los futbolistas será menor en comparación con los juegos disputados a mediodía. Esto promete un encuentro dinámico y lleno de energía de principio a fin.

¿Por qué este partido es importante dentro de la agenda del día?

El enfrentamiento de esta noche no es un partido más en el calendario. Las expectativas están por las nubes, ya que ambos equipos buscan asegurar su pase a la siguiente ronda del torneo más importante del futbol.

La afición colombiana ha teñido de amarillo las calles de la ciudad, mientras que los seguidores congoleños han aportado su ritmo y color característicos. Esta mezcla cultural es la esencia pura de la Copa del Mundo.

Las autoridades locales han desplegado un operativo especial para garantizar la seguridad y el flujo vehicular. Se recomienda utilizar el transporte público para evitar congestionamientos cerca del recinto deportivo.

Sigue las actualizaciones del clima en tiempo real a través de EL INFORMADOR y no dejes que una llovizna te tome por sorpresa. ¡Disfruta de la fiesta del futbol mundial!

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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