Hoy martes 23 de junio, el Mundial 2026 paraliza la capital de Jalisco con el muy esperado partido Colombia vs Congo, programado para las 20:00 horas. Si tienes boleto, llegar al Estadio Guadalajara puede ser un reto. Sin embargo, en EL INFORMADOR te compartimos las mejores rutas y opciones de transporte para que no te pierdas ni un minuto de la acción, que forma parte del calendario del Grupo K del torneo de la FIFA.

El encuentro de hoy por la noche promete ser uno de los más emocionantes de la segunda jornada de la actual fase de grupos. Miles de aficionados locales e internacionales se darán cita en el majestuoso inmueble tapatío para vivir esta gran fiesta del futbol internacional.

X / @Gdl2026

¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara para el Colombia vs Congo? Opciones de transporte

Para garantizar una experiencia fluida y sin contratiempos, la organización oficial de FIFA World Cup 26 Guadalajara ha emitido una serie de recomendaciones que debes considerar. La instrucción principal es planificar tu traslado con mucha anticipación.

El uso del transporte público es la opción más viable, económica y rápida para evitar los severos congestionamientos viales. Las autoridades locales han habilitado varias alternativas para que todos los asistentes lleguen a tiempo a sus butacas.

Ride al Estadio

Los aficionados pueden utilizar el servicio Ride al Estadio, habilitado para los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara. La modalidad busca facilitar la llegada de los asistentes al inmueble, evitando cierres viales, recorridos largos y complicaciones de última hora. De acuerdo con la organización, los usuarios serán trasladados hasta el punto más cercano permitido al estadio, desde donde únicamente deberán caminar alrededor de 800 metros para ingresar al recinto.

Los puntos de los que sale el sistema "Ride al Estadio" son:

Auditorio Telmex

Plaza Patria

Plaza Vía Viva

Paseo de Gracia (zona Universidad)

Titanes

Expo Guadalajara

Zona Galerías

Zona San Ignacio

Zona Chapultepec

Zona Aviación

Mi Macro, la opción recomendada

De acuerdo con la información difundida por FIFA World Cup 26 Guadalajara, el sistema Mi Macro es una de las formas más prácticas para llegar al inmueble. Las estaciones Ciudad Judicial y Estadio fueron señaladas como los puntos más convenientes para descender y continuar el trayecto hacia el Estadio Guadalajara.

Conexión mediante Tren Ligero

Otra alternativa es utilizar el sistema de Tren Ligero de Guadalajara, que permite conectar con las líneas T1, T2 y T3 de Mi Macro, facilitando el traslado de los aficionados desde distintos puntos de la Zona Metropolitana.

Llegar en plataformas de transporte privadas

Para quienes prefieran utilizar servicios de transporte por aplicación, la recomendación es colocar Estadio Guadalajara como destino dentro de la plataforma. Una vez en la zona, el sistema asignará el punto de descenso en la última milla para caminar desde ahí.

Accesos peatonales al estadio

Los aficionados que lleguen caminando podrán ingresar a la zona del estadio a través de los accesos ubicados sobre el Periférico o por la Avenida del Bosque, rutas habilitadas para el tránsito peatonal durante la Copa del Mundo.

El esperado duelo entre las selecciones de Colombia y Congo de este 23 de junio es una cita imperdible para los amantes del futbol en Guadalajara. Sigue al pie de la letra estas recomendaciones de movilidad y concéntrate únicamente en disfrutar de la pasión, el color y la emoción que solo la Copa del Mundo puede ofrecer a sus espectadores.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

No te lo pierdas en televisión: ¿Dónde ver EN VIVO el partido del Mundial 2026 Colombia vs Congo?

OF