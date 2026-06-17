La celebración del Mundial 2026 avanza con éxito en territorio jalisciense y el próximo encuentro internacional entre México vs. Corea del Sur demanda una planificación detallada para todos los asistentes. El Estadio Guadalajara se prepara para recibir a miles de aficionados este 18 de junio, motivo por el cual las autoridades locales han implementado un esquema especial de transporte y diversos cierres viales en las inmediaciones del recinto deportivo.

Este encuentro representa el segundo compromiso de la selección nacional en la fase de grupos del torneo. Para garantizar un flujo ordenado de personas y evitar aglomeraciones, el comité organizador estructuró alternativas de movilidad que evitan el uso del automóvil particular hasta la puerta del inmueble.

Así puedes llegar al partido México vs. Corea con Ride al Estadio

El servicio denominado Ride al Estadio se posiciona como la vía principal autorizada por la organización para acercarse al complejo deportivo de manera segura. Este sistema de autobuses especiales requiere la compra previa de un pasaje con un costo de 500 pesos por persona, el cual se adquiere exclusivamente en línea a través de Boletomóvil y exige contar con la entrada confirmada al partido.

Las unidades de este servicio parten desde 10 puntos estratégicos distribuidos en toda el Área Metropolitana de Guadalajara. Entre las sedes de salida se encuentran el Auditorio Telmex, Plaza Patria, Expo Guadalajara y el Parque Metropolitano, algunas de las cuales ofrecen estacionamiento gratuito para los usuarios. El descenso de los pasajeros se realiza en una zona exclusiva ubicada a 800 metros del ingreso principal del estadio.

¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara en transporte público?

Para quienes prefieren utilizar la infraestructura urbana existente, el sistema Mi Macro Periférico operará de manera regular con un costo accesible de 11 pesos por pasaje. Los asistentes pueden descender en la estación Estadio Chivas, desde donde se habilitó un andador peatonal seguro y señalizado que conecta directamente con el circuito exterior del inmueble mundialista.

Adicionalmente, los servicios de transporte privado mediante plataformas digitales y los taxis tradicionales mantienen su operación habitual en la metrópoli. Sin embargo, estas unidades de alquiler solo podrán acercarse hasta los límites permitidos por el cerco de seguridad establecido, lo que obliga a los pasajeros a descender de los vehículos y completar el trayecto a pie junto con el resto de los aficionados.

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Cierres viales en el Estadio Guadalajara por partido México vs. Corea

La logística del evento contempla restricciones vehiculares severas en los alrededores del recinto para garantizar la seguridad de los peatones. Durante los días de partido, se aplicarán cierres totales en las laterales del Periférico Poniente y la lateral de la avenida Vallarta. De igual manera, el tránsito quedará estrictamente restringido en la avenida del Bajío y la avenida del Bosque para priorizar el paso peatonal.

El operativo de seguridad, conocido oficialmente como Última Milla, abarcará un perímetro vial extenso para controlar el acceso de manera eficiente. Esta zona de exclusión incluye tramos del Periférico Poniente, avenida Vallarta, avenida Las Torres, avenida del Bajío, avenida Inglaterra y avenida Aviación, donde solo se permitirá el ingreso a vehículos de emergencia y unidades con acreditación oficial de la organización.

Además del cerco principal de seguridad, la Policía Vial mantendrá presencia operativa y vigilancia constante en diversos corredores secundarios.

Se recomienda a los asistentes anticipar su salida y llegar con varias horas de antelación para superar los filtros de revisión sin contratiempos ni demoras.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB