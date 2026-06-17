El FIFA Fan Fest de Guadalajara, ubicado en la Plaza Liberación del Centro Tapatío, reúne distintas activaciones de marcas para disfrutar en amigos o familia, y el stand de Lego es uno de los favoritos de las y los asistentes, pues en este lugar pueden armar su propia minicopa, trofeo que se dará al equipo ganador del Mundial de Futbol 2026.

Y es de este espacio donde la figura a gran escala que se mostraba en el stand "desapareció". Juan Pablo Hernández, comisario de Seguridad del Estado, señaló que el hecho "fue reportado a destiempo", pues los hechos habrían sucedido desde las 21:00 horas del pasado lunes, aproximadamente.

De este modo, de acuerdo con el comisario y con el secretario de Gobierno del Ayuntamiento de Guadalajara, ya se están revisando las cámaras del espacio para poder analizar los últimos movimientos alrededor de la copa construida con Legos.

De acuerdo con Juan Pablo Hernández, la pieza estaba resguardada fuertemente por diferentes instancias, desde la misma empresa que lo estaba promocionando, el anillo de seguridad de seguridad privada y, finalmente, los elementos de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno.

"Entonces ellos (la empresa) son los que traen esa información; nos avisaron a destiempo, se estuvieron revisando algunas cámaras y únicamente se observó a una menor de edad con su papá, que fueron los últimos que tuvieron contacto con esta pieza de Lego" , señaló el comisario.

Hasta el momento, añadió, no se ha identificado que exista una denuncia por la desaparición o robo de la pieza.

"No es como que sea una pieza exclusiva. De hecho, la venden en cualquier lugar donde tengan a la venta este tipo de juguetes, pero bueno, generó un poco de polémica precisamente por la zona en la que estaba", añadió al respecto del tema Juan Pablo Hernández.

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB