Miércoles, 17 de Junio 2026

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Mónica Magaña impulsa activación física y consumo local en colonias de Zapopan

Las jornadas buscan impulsar hábitos saludables, el uso de espacios públicos y el apoyo a negocios de las colonias

Por: El Informador

Mónica Magaña inició una ruta de actividades comunitarias para fomentar el deporte, la salud y el consumo local en Zapopan. CORTESÍA.

Mónica Magaña inició una ruta de actividades comunitarias para fomentar el deporte, la salud y el consumo local en Zapopan. CORTESÍA.

La diputada Mónica Magaña inició una serie de jornadas comunitarias en colonias de Zapopan con el propósito de fomentar la activación física, los hábitos saludables y el fortalecimiento de la economía local. 

La primera actividad se llevó a cabo en el Módulo Vecinal de Loma Bonita Ejidal, donde niñas, niños, jóvenes y adultos participaron en dinámicas deportivas y recreativas inspiradas en el ambiente futbolístico.

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Durante la jornada se realizaron actividades como partidos amistosos, tiros a gol, carreras de obstáculos y ejercicios de activación física, con la intención de promover el deporte, la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos. 

La legisladora señaló que estas acciones buscan trasladar a las colonias las iniciativas que ha impulsado para fortalecer la práctica deportiva en los municipios y mejorar la salud de la población.

Magaña recordó que ha promovido propuestas para que los ayuntamientos cuenten con infraestructura adecuada para la actividad física, incluyendo canchas, áreas de calistenia, pistas de atletismo y espacios verdes seguros y accesibles. 

Destacó además la necesidad de reforzar políticas públicas en esta materia, ante cifras que muestran bajos niveles de actividad física entre niñas, niños y adolescentes en Jalisco.

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La estrategia también incluye acciones para incentivar el consumo en negocios de barrio, artesanos y emprendedores locales. La diputada afirmó que apoyar a los comercios de las colonias contribuye al bienestar social y al fortalecimiento de la economía comunitaria. Estas jornadas continuarán en distintos puntos de Zapopan con actividades enfocadas en salud, deporte y desarrollo económico local.

SV

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