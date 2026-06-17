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México vs Corea del Sur: cierres viales y rutas alternas en Guadalajara

Este próximo jueves 18 de junio, la Selección Mexicana se enfrentará a la Selección de Corea del Sur en suelo tapatío, por lo que las autoridades implementarán cierres viales 

Por: Nadia González

El Estadio Guadalajara se prepara para recibir a la Selección Mexicana y a la Selección de Corea del Sur el 18 de junio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Estadio Guadalajara se prepara para recibir a la Selección Mexicana y a la Selección de Corea del Sur el 18 de junio. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Estadio Guadalajara se prepara para recibir a la Selección Mexicana y a la Selección de Corea del Sur el 18 de junio. 

Para este partido, se espera la presencia de miles de aficionados por lo que las autoridades tapatías implementarán cierres viales para mejorar la logística. 

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De acuerdo a la Policía Vial de Jalisco, los cierres iniciaran desde temprano previo al partido, se espera la presencia de las autoridades siete horas antes del comienzo del encuentro y permanecerán hasta siete horas después de concluido el partido.

Según las autoridades, esto permitirá mantener un ambiente seguro para los aficionados que se encontrarán en las inmediaciones. 

México vs Corea del Sur: el partido que todos esperan

El juego inicia a las 19:00 horas y los cierres viales inician a las 12:00 horas y terminan en la madrugada del siguiente día, es decir, a las 2:00 horas del 19 de junio. 

¿Qué vialidades cerrarán temporalmente?

  • Laterales de Periférico Poniente 
  • Lateral de Avenida Vallarta 
  • Avenida del Bajío 
  • Avenida del Bosque
  • Avenida Las Torres 

Autoridades, además reportan que el operativo de seguridad y movilidad puede extenderse a calles secundarias, por lo que recomiendan a los aficionados prevenir los traslados y tiempos de llegada. 

Estas son las rutas alternas recomendadas para evitar los cierres viales 

Los usuarios que se trasladen por la zona de El Bajío podrán utilizar estas rutas alternas para evitar los cierres viales y desplazarse por la ciudad. 

  • Avenida Aviación 
  • Avenida Inglaterra 
  • Camino Ramón Padilla Sánchez 
  • Carretera a Nogales 
  • Prolongación Guadalupe 
  • Avenida Vallarta Oriente, fuera del perímetro permitido

Autoridades recomiendan a los asistentes mantenerse informados y preparar su ruta de llegada al Estadio Guadalajara con anticipación. 

NG

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