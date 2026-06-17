El Estadio Guadalajara se prepara para recibir a la Selección Mexicana y a la Selección de Corea del Sur el 18 de junio.

Para este partido, se espera la presencia de miles de aficionados por lo que las autoridades tapatías implementarán cierres viales para mejorar la logística.

De acuerdo a la Policía Vial de Jalisco, los cierres iniciaran desde temprano previo al partido, se espera la presencia de las autoridades siete horas antes del comienzo del encuentro y permanecerán hasta siete horas después de concluido el partido.

Según las autoridades, esto permitirá mantener un ambiente seguro para los aficionados que se encontrarán en las inmediaciones.

México vs Corea del Sur: el partido que todos esperan

El juego inicia a las 19:00 horas y los cierres viales inician a las 12:00 horas y terminan en la madrugada del siguiente día, es decir, a las 2:00 horas del 19 de junio.

¿Qué vialidades cerrarán temporalmente?

Laterales de Periférico Poniente

Lateral de Avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Avenida Las Torres

Autoridades, además reportan que el operativo de seguridad y movilidad puede extenderse a calles secundarias, por lo que recomiendan a los aficionados prevenir los traslados y tiempos de llegada.

Estas son las rutas alternas recomendadas para evitar los cierres viales

Los usuarios que se trasladen por la zona de El Bajío podrán utilizar estas rutas alternas para evitar los cierres viales y desplazarse por la ciudad.

Avenida Aviación

Avenida Inglaterra

Camino Ramón Padilla Sánchez

Carretera a Nogales

Prolongación Guadalupe

Avenida Vallarta Oriente, fuera del perímetro permitido

Autoridades recomiendan a los asistentes mantenerse informados y preparar su ruta de llegada al Estadio Guadalajara con anticipación.

NG