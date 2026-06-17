Como parte de las actividades del Mundial de Futbol 2026, este jueves 18 de junio se llevará a cabo uno de los encuentros más esperados por la afición local e internacional: el partido de la Selección Mexicana contra su similar de Corea del Sur, juego que será transmitido en el FIFA Fan Fest de Guadalajara.

El Fan Festival es un espacio dedicado a los seguidores del futbol que funciona como una alternativa a los estadios para vivir la celebración mundialista. En estos espacios, miles de aficionados se reúnen para ver los partidos de la justa deportiva, los cuales son proyectados en pantallas gigantes.

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Horario de apertura del FIFA Fan Fest este jueves 18 de junio

De acuerdo con el portal mundialista del Gobierno de Guadalajara, habilitado para compartir los detalles del FIFA Fan Festival, el jueves 18 de junio el FIFA Fan Fest abrirá sus puertas a las 8:30 de la mañana. Esto se debe a que, además del México vs. Corea, hay otros tres partidos programados para esta jornada: Chequia vs. Sudáfrica, a las 10:00 horas; Suiza vs. Bosnia y Herzegovina, a las 13:00 horas, y Canadá vs. Catar, a las 16:00 horas.

El partido de México contra Corea del Sur dará inicio a las 19:00 horas; sin embargo, al ser el primer juego de la selección nacional en Guadalajara durante la celebración de una Copa del Mundo, se prevé una gran cantidad de asistentes, por lo que se recomienda llegar con anticipación para alcanzar lugar.

¿Cómo revisar el aforo del FIFA Fan Fest Guadalajara?

El FIFA Fan Fest Guadalajara, ubicado en la Plaza Liberación y zonas aledañas, tiene una capacidad aproximada de 20 mil personas. Ante la alta demanda prevista en algunos eventos, el Gobierno de Guadalajara habilitó una herramienta para evitar contratiempos a los aficionados: el semáforo de ocupación.

Este semáforo se actualiza en tiempo real a través del sitio web mundialista.guadalajara.gob.mx y de la aplicación Guadalajara App. Además, el gobierno municipal informa sobre la asistencia de personas en este espacio de fiesta a través de sus redes sociales oficiales.

Cuando el semáforo está en verde, indica que aún hay espacio suficiente; el amarillo señala que queda poco lugar disponible y, una vez que marca rojo, significa que el espacio alcanzó su máxima capacidad y que el ingreso se encuentra cerrado.

¿Dónde está la entrada del FIFA Fan Fest Guadalajara?

La entrada del FIFA Fan Festival se encuentra en avenida Hidalgo, en su cruce con Paseo Alcalde. Para ingresar, las personas deberán pasar por filtros de seguridad que incluyen arcos detectores de metales.

Los asistentes deberán avanzar por toda la avenida Hidalgo hasta la siguiente entrada, que se encuentra justo enfrente del Teatro Degollado. Las salidas se ubican a la mitad de la plaza: una hacia la calle Pino Suárez y la otra hacia Maestranza.

¿Qué sí y qué no se puede llevar al FIFA Fan Fest Guadalajara?

Está prohibido ingresar a este espacio mundialista con armas y objetos peligrosos, animales (a menos que sean de servicio), mochilas y bolsos grandes, carriolas, bicicletas, scooters, globos y artículos inflables.

Tampoco se permite el acceso con drones, cámaras profesionales, trípodes, palos para selfies, punteros láser, bocinas, auriculares, altavoces, radios y dispositivos RF.

No se permite el acceso con bebidas alcohólicas externas, líquidos de más de 500 ml, alimentos externos, drogas ni narcóticos. Asimismo, se prohíbe el ingreso con volantes y propaganda, material discriminatorio u ofensivo y banderas de más de 1 metro por 1.2 metros.

Los objetos cuyo ingreso sí está permitido son:

Botella plástica transparente vacía (hasta 1 litro).

Leche y agua para bebé (hasta 1 litro por niño).

Medicamentos con receta médica.

Un powerbank personal (máximo 12 x 17 cm).

Pelota de futbol desinflada (comprada en recinto FIFA).

Silla de ruedas y scooter de movilidad.

Respecto a la movilidad, cabe recordar que el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) informó que l os horarios de servicio de las líneas 1, 2 y 3 del tren ligero se pueden extender hasta 2 horas después del término de las actividades del Fan Fest, con el objetivo de facilitar los traslados de los asistentes.

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MB