Mundial 2026: Comienzan a llegar asistentes al concierto de Maná; hay cortes viales

Desde las 12:00 horas de este miércoles comenzaron los cierres viales por el concierto de Maná que se llevará a cabo en la Glorieta Minerva de Guadalajara , lo que incluyó cambios en la circulación y modificaciones en rutas del transporte público. Autoridades estatales esperan la asistencia de hasta 150 mil personas, situación por la que se emitieron una serie de recomendaciones para quienes planeen asistir al evento.

Algunas de las vialidades tuvieron cortes a la circulación, por ejemplo, en el anillo principal de la Glorieta Minerva y las laterales de la vialidad de las avenidas López Mateos y Vallarta fueron cerradas desde Juan Palomar y Arias hasta avenida Yaquis mientras que la calle Fernando de Celada estará abierta de forma intermitente con el fin de no afectar la circulación vehicular en la zona.

En algunas vialidades como la avenida Vallarta, la circulación se comenzó a reducir desde la avenida Francisco Javier Gamboa y rutas del transporte público modificaron sus derroteros desde avenida Unión.

Sin embargo, la circulación era fluida y sin alta afluencia de vehículos, por ejemplo, en las avenidas López Mateos en el sentido norte desde Justo Sierra hasta Fernando de Celada; de la misma forma, el tránsito Aurelio Aceves también era fluido en sentido norte, rumbo a avenida Vallarta, vialidad donde había poca circulación.

Otras vías como Diagonal Golfo de Cortés, López Mateos, Circunvalación Agustín Yáñez, José María Morelos y Manuel López Cotilla también tienen restricciones de circulación. La recomendación de las autoridades es tomar rutas alternas, como avenida México, Inglaterra, Golfo de Cortés y Juan Palomar y Arias.

Asistentes al concierto comenzaron a hacer fila desde temprana hora y después de las 12:00 horas comenzaron a ingresar. Desde entonces, llegaron cada vez más y más para comenzar a abarrotar el evento musical.

Entre ellos, estaba Juan Pablo, quien fue acompañado por su pareja, ambos de origen colombiano. Él comentó que cree que es el último concierto de la agrupación musical a la que podrá acudir.

"Yo creo que es el último concierto de Maná que voy a poder vivir como fanático de Maná". Su canción favorita es "Vivir sin aire", del álbum del mismo nombre y que fue lanzada en 1992.

Para este concierto, se espera una asistencia de entre 120 mil y 150 mil personas en la zona de la Minerva.

NG