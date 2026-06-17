Mundial 2026: Lista de partidos que transmite TV Azteca HOY miércoles 17 de junio

La actividad de la fase de grupos de la Copa del Mundo de la FIFA continúa su marcha, por lo que los aficionados buscan las mejores opciones para seguir el torneo. Para quienes desean estar al tanto de la justa, TV Azteca ofrece alternativas para disfrutar de algunos de los juegos gratis y en vivo. La jornada de este miércoles 17 de junio presenta enfrentamientos de alto nivel que prometen mantener la atención de los espectadores internacionales.

Durante este día, las selecciones del Grupo K y del Grupo L entran en acción en diferentes sedes de Norteamérica. Los equipos buscan sumar sus primeros puntos en esta etapa del campeonato, la cual define el camino hacia las rondas eliminatorias.

Entre los duelos programados, destaca un choque europeo que reedita encuentros memorables de ediciones anteriores y que acapara los reflectores de la prensa deportiva global.

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¿Qué partido del Mundial transmite TV Azteca este 17 de junio?

El partido más destacado de la cartelera es el enfrentamiento entre las selecciones de Inglaterra y Croacia , correspondiente al Grupo L. Este juego se lleva a cabo en el Estadio de Dallas, en Arlington, Texas. El equipo inglés, dirigido por Thomas Tuchel, llega con una plantilla sólida. Por su parte, el conjunto croata, liderado por el veterano Luka Modrić, busca demostrar su experiencia en el campo.

Los aficionados mexicanos pueden sintonizar este compromiso a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México. Para facilitar la experiencia de los usuarios que prefieren las plataformas digitales, la televisora ha habilitado sus canales oficiales en internet. A través del link de Azteca 7 tendrás acceso al partido , permitiendo a los seguidores disfrutar de las acciones desde cualquier lugar con conexión a la red.

¿Cuántos partidos transmitirá gratis Azteca 7 en el Mundial 2026?

Azteca 7 será la encargada de transmitir 32 partidos del torneo más importante del futbol en el mundo. Esta selección de encuentros incluye las inauguraciones, los juegos de la selección mexicana y las fases finales del campeonato.

¿Qué otros partidos del Mundial hay este miércoles 17 de junio?

Además del choque entre ingleses y croatas, la agenda internacional de este miércoles 17 de junio contempla otros compromisos relevantes. En el Grupo K, Portugal se mide ante la República Democrática del Congo, mientras que Uzbekistán hace lo propio frente a Colombia. Por su parte, en el Grupo L, las escuadras de Ghana y Panamá completan la actividad del sector, ofreciendo una jornada llena de diversidad futbolística.

EL INFORMADOR ofrece la cobertura completa de todos los partidos del Mundial de Futbol 2026, incluso de aquellos que no son transmitidos en la televisión abierta. Para no perderte ningún detalle del torneo, visita: https://www.informador.mx/seccion/deportes/ .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB