El estado de Jalisco afina los últimos detalles para un evento que busca marcar un hito en la historia de la gastronomía mexicana. Autoridades estatales y productores aguacateros han lanzado una invitación abierta al público para presenciar en el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco el intento de establecer un nuevo Récord Guinness con la elaboración del guacamole más grande del mundo. Esta iniciativa pretende reunir a miles de personas en una celebración que enaltece los productos del campo local.

La iniciativa tiene como propósito principal destacar la calidad del sector agrícola jalisciense y fomentar la convivencia familiar en torno a uno de los platillos más emblemáticos de la identidad nacional.

Para lograr esta hazaña monumental, se requerirá la participación coordinada de cientos de voluntarios, agricultores, estudiantes de gastronomía y personal especializado, quienes trabajarán de manera ininterrumpida durante varias horas.

Hasta la fecha, la marca internacional de esta categoría pertenece al municipio de Tancítaro, en el vecino estado de Michoacán, que logró registrar un peso de 6 mil 800 kilogramos en años anteriores. Ahora, la entidad tapatía se ha propuesto superar esta cifra para demostrar su capacidad de producción, exportación y organización a gran escala ante los ojos de la comunidad internacional.

¿Cuándo y a qué hora ver el intento de guacamole más grande del mundo en Jalisco?

La cita para este acontecimiento histórico está programada para el próximo jueves 18 de junio de 2026. La sede elegida para albergar la monumental preparación es el Estadio Panamericano Charros de Jalisco, ubicado en el municipio de Zapopan. Este recinto deportivo cuenta con la amplitud y la infraestructura necesarias para recibir a los miles de asistentes que se darán cita para atestiguar el proceso.

De acuerdo con la información compartida por Eduardo Ron Ramos, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, las puertas del recinto se abrirán desde temprano para recibir a los primeros espectadores. Los asistentes podrán ingresar al Estadio Panamericano desde las 8:00 horas de mañana.

El protocolo oficial de preparación iniciará en punto de las 09:00 horas, momento en el que los participantes comenzarán a procesar toneladas de aguacate, cebolla, jitomate, cilantro y limón bajo estrictas normas de salubridad.

El momento de mayor expectación de la jornada, donde los adjudicadores oficiales de la organización internacional verificarán el peso final de la mezcla, se llevará a cabo a las 13:15 horas. En ese instante se determinará si el esfuerzo colectivo rinde los frutos esperados y se oficializa la nueva marca mundial a favor de la entidad.

Las y los asistentes disfrutarán de una granja infantil, exhibiciones gastronómicas, actividades culturales y musicales, así como de una muestra de productos emblemáticos del estado a través de productores de “Sabores del Campo” de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Entre los productos que podrán encontrarse destacan la Cajeta de Sayula, el Chile Yahualica, derivados de la miel, queso Cotija y diversas expresiones artesanales que reflejan la riqueza agroalimentaria de Jalisco.

Para garantizar la seguridad y comodidad de las familias, se implementará un operativo especial con apoyo de autoridades estatales y municipales, servicios médicos, personal de Protección Civil y vigilancia permanente.

¿Cómo llegar al Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco?

El Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco se ubica en la calle Santa Lucía 373, colonia Tepeyac, en el municipio de Zapopan. Una de las vías más sencillas para llegar al recinto es utilizar el transporte público.

La opción más práctica es abordar la Línea 3 del Tren Ligero y descender en la estación Mercado del Mar, la cual queda a una caminata breve de distancia del estadio.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB