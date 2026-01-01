Multas: esto deberás pagar si conduces ebrio en Jalisco en el 2026

En Jalisco, conducir bajo los efectos del alcohol se considera una falta grave, ya que incrementa el riesgo de accidentes viales que pueden afectar no solo al conductor, sino también a peatones, pasajeros y otros automovilistas. Por ello, la ley establece sanciones que incluyen multas económicas, arresto y otras medidas administrativas.

Durante las festividades de fin de año, el consumo de alcohol registra un aumento significativo debido al incremento de reuniones sociales y celebraciones. Sin embargo, el Gobierno de México señala que diversos estudios han documentado la tendencia a ingerir una mayor cantidad de bebidas alcohólicas no solo durante las festividades decembrinas, sino también durante los fines de semana y otros días festivos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el consumo de alcohol disminuye la concentración, la coordinación y la capacidad para juzgar distancias y velocidades, funciones indispensables para conducir un vehículo. Incluso cuando el nivel de alcohol en la sangre es bajo, el riesgo de sufrir un accidente aumenta de forma considerable.

Además, la OMS estima que el alcohol está involucrado en hasta el 28% de los traumatismos derivados de siniestros viales en el mundo, los cuales son prevenibles.

En suma, el consumo excesivo de este tipo de bebidas también se relaciona con el incremento de incidentes de violencia interpersonal y otras complicaciones clínicas.

¿De cuánto es la multa por conducir ebrio en Jalisco?

De acuerdo con el Artículo 374, fracción VI, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, a las personas que conduzcan un vehículo automotor y se les detecte una concentración de 50 a 80 miligramos de alcohol por cada 100 mililitros de sangre, o de 0.25 a 0.50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, se les aplicará una multa de entre 150 y 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo monto dependerá del nivel de alcohol detectado.

La UMA es una referencia económica en México que se utiliza para calcular el monto de multas, impuestos, créditos y otros pagos. Esta unidad se actualiza anualmente con base en la inflación y fue creada para desvincular estos cálculos del salario mínimo.

Para 2025, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estableció que el valor diario de la UMA es de $113.14 pesos, con vigencia del 1 de febrero de 2025 al 31 de enero de 2026. Con base en este valor, la multa puede oscilar actualmente entre 16 mil 971 y 22 mil 628 pesos.

La sanción también aplica a personas conductoras operadoras de una unidad de transporte público que se les detecte la mínima cantidad de alcohol.

Si el nivel de alcohol detectado supera los niveles antes mencionados, el conductor puede ser sujeto a un arresto administrativo inconmutable, que puede durar de 12 a 36 horas.

Las personas que conduzcan bajo las influencias del alcohol también se exponen a recibir otras sanciones, como retiro y aseguramiento del vehículo, suspensión temporal de la licencia de conducir o su cancelación definitiva.

