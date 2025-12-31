Frustran asalto y recuperan más de un millón de pesos en la zona industrial de Guadalajara

Elementos de la Fiscalía del Estado frustraron un asalto a personal de una reconocida empresa del sector alimenticio de la zona industrial de Guadalajara y recuperaron más de un millón de pesos en efectivo y varias cajas con mercancía, además de que aseguraron una motocicleta y tres armas de fuego de uso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de diciembre por la mañana, en el cruce de las calles 22 y 5. L os asaltantes, identificados como Héctor ‘N’, Alejandro ‘N’ y Ulises ‘N’, llegaron armados a bordo de un vehículo, amenazaron a trabajadoras de la empresa y las despojaron de tres bolsas con dinero en efectivo, así como de 14 cajas de chocolates. Posteriormente, huyeron en una motocicleta, informó la Fiscalía.

Una persona en el lugar presenció el asalto y pidió apoyo de agentes investigadores, con lo que inició una persecución vehicular, pero los presuntos delincuentes fueron alcanzados metros más adelante. En total se recuperaron un millón cien mil 690 pesos en efectivo, las cajas de chocolates, una motocicleta Bajaj modelo 2017 y tres armas de fuego.

Los detenidos fueron vinculados a proceso por los delitos de robo calificado y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Además, como medida cautelar se les dictó prisión preventiva oficiosa por un año a cada uno. La sentencia condenatoria podría alcanzar hasta los 15 años de cárcel.

MB