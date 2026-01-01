Durante la misa de Año Nuevo, el arzobispo de Guadalajara, cardenal Francisco Robles Ortega, hizo un llamado enérgico a la sociedad y a las autoridades para que la paz regrese a México, tras lamentar los altos niveles de violencia que afectan a comunidades enteras y frenan el desarrollo social y económico del país.

El prelado expresó que la inseguridad, el miedo y el cobro de piso han convertido la vida cotidiana en un desafío constante , señalando que es imposible progresar cuando la violencia se impone como norma. “Es imposible vivir en la violencia… No puedes poner un negocio en paz”, advirtió durante su homilía, al recordar cómo el temor y las amenazas impactan directamente en el derecho al trabajo y en la dignidad de las personas.

Robles Ortega reflexionó sobre la carga que representa vivir bajo la intimidación y el miedo. “La vida es pesada de por sí, pero es mucho más pesada llevándola bajo la amenaza y el temor de la violencia” , expresó con tono de preocupación, exhortando a los fieles a convertirse en promotores de la paz en sus comunidades.

Asimismo, pidió orar por el país y por las víctimas de la violencia, recordando que el fenómeno del cobro de piso y la inseguridad no solo afectan a las grandes ciudades, sino también a los pueblos y comunidades más pequeñas. “Me tienes que pagar el piso, me tienes que pagar un impuesto. No puedes poner un negocio en paz…”, lamentó, al destacar cómo este tipo de prácticas vulneran los derechos fundamentales de las personas.

El cardenal también extendió su reflexión al ámbito internacional, condenando el aumento de conflictos bélicos y el gasto desmedido en armamento. “Es escandalosa la cantidad de recursos económicos que se invierten para la guerra”, señaló, calificando de alarmante la creciente inversión global en conflictos armados.

Finalmente, Robles Ortega hizo un llamado a la responsabilidad colectiva: a las autoridades, a los ciudadanos y a las familias, para ser constructores de paz desde cada ámbito de la vida cotidiana. “Necesitamos ser constructores de paz a la medida de nuestro alcance”, concluyó.

