En 2026, las autoridades de movilidad en Jalisco mantendrán en operación el programa de Verificación Vehicular, cuyo objetivo es reducir la contaminación generada por los automotores y promover un entorno más limpio y saludable para la ciudadanía.

De manera bimestral, se suman nuevos vehículos que deben cumplir con este trámite, ya que quienes no lo realicen dentro del periodo asignado podrían ser acreedores a sanciones. Durante la revisión se analizan los niveles de emisión de gases contaminantes, una medida clave para proteger la calidad del aire y fortalecer el cuidado del medio ambiente.

Según el calendario publicado en el sitio oficial de Verificación Responsable, durante el mes de enero corresponde realizar la verificación obligatoria a los vehículos cuyas placas terminan en el número 1.

¿Cómo agendar una cita para la Verificación Vehicular?

Para programar una cita, se debe ingresar al portal oficial https://verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/. El sistema solicitará la tarjeta de circulación, así como los datos personales y del vehículo. Una vez completada la información, será posible elegir la fecha, el horario y el centro de verificación más cercano.

Vehículos que están exentos de la verificación

Quedan fuera de este proceso los vehículos eléctricos, los híbridos eléctricos, los modelos del año en curso o del siguiente, las unidades con placas de vehículo clásico y las motocicletas.

Costo de la verificación vehicular

El costo del trámite es de 500 pesos cuando se agenda y realiza dentro del mes correspondiente a la terminación de la placa. En caso de exceder ese periodo, el precio aumenta a 550 pesos.

Al realizar el pago del refrendo es posible obtener el pase que permite llevar a cabo la verificación vehicular sin costo extra en Jalisco, según lo informado por el gobierno del estado.

