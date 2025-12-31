Siteur confirma horario especial de la Línea 4 para el 1 de enero

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) dio a conocer el horario especial con el que operará la Línea 4 del Tren Ligero el 1 de enero de 2026, así como el costo del pasaje a partir de ese día.

A través de una publicación en sus redes sociales, el organismo público del Gobierno de Jalisco que administra el transporte masivo en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) informó que, ese día, la Línea 4 y sus cinco rutas alimentadoras operarán de 8:00 a 23:00 horas.

A partir del 2 de enero de 2026, y de manera permanente, el horario de servicio será de 4:50 a 23:00 horas.

Cabe señalar que hoy concluye el periodo de 16 días de servicio gratuito, por lo que desde mañana el pasaje en esta línea y en sus rutas complementarias tendrá un costo de 9.50 pesos. Los usuarios podrán acceder a transbordos con 50% de descuento, es decir, 4.75 pesos, al conectar entre rutas alimentadoras u otros sistemas de transporte masivo, como Mi Macro Periférico o Mi Macro Calzada.

La Línea 4 y sus cinco rutas alimentadoras operarán de 8:00 a 23:00 horas el 1 de enero de 2026. ESPECIAL

Este beneficio solo se puede aprovechar mediante el uso de la tarjeta Mi Movilidad, que se puede adquirir en estaciones de la red de transporte masivo de Siteur y recargar tanto en estaciones como en tiendas de conveniencia Oxxo.

En sus primeras dos semanas de operación, la nueva Línea 4 del Tren Ligero transportó a 541 mil pasajeros, ofreciendo una movilidad más rápida.

Siteur destacó que la alta respuesta de la ciudadanía se refleja en un beneficio tangible, con un ahorro de más de 270 mil horas de traslado.

Durante este periodo inicial, los trenes han recorrido más de 82 mil kilómetros a lo largo de sus ocho estaciones, en un trayecto que une Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, y que corre de manera paralela a las vías de los trenes de carga.

El Gobierno de Jalisco reiteró que la operación de la Línea 4 se mantendrá de manera continua durante la ejecución de las obras complementarias, garantizando en todo momento la seguridad y el servicio a las y los usuarios.

