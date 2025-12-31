Con el cierre del 2025 y el inicio del Año Nuevo, muchos mexicanos aún tienen pendientes financieros por resolver, por lo que el conocimiento de los horarios en los que los bancos trabajarán en estos días es clave para efectuar este tipo de operaciones.En este contexto, la Asociación de Bancos de México (ABM) informó cómo operarán las sucursales bancarias durante el 31 de diciembre de 2025 y el 1 de enero de 2026, fechas clave para quienes planean realizar trámites antes y al inicio del nuevo año.De acuerdo con la ABM, este miércoles 31 de diciembre de 2025 será considerado día hábil para las instituciones bancarias. Esto significa que las sucursales atenderán al público en sus horarios habituales, generalmente de 9:00 a 16:00 horas, aunque estos pueden variar dependiendo de cada banco. Por lo tanto, los usuarios podrán realizar trámites presenciales sin contratiempos durante esa jornada.En contraste, el jueves 1 de enero de 2026, con motivo de la celebración de Año Nuevo, las sucursales bancarias no abrirán al público. Esta suspensión de actividades está prevista en la Ley Federal del Trabajo, ya que se trata de un día de descanso obligatorio conforme a la legislación laboral vigente.Aunque las sucursales permanecerán cerradas el primer día del año, los servicios financieros seguirán operando a través de distintos canales alternativos. Entre ellos se encuentran:De esta manera, los usuarios podrán continuar realizando operaciones básicas y planificar sus trámites con anticipación para iniciar el 2026 sin contratiempos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB