Lago de Chapala y presas de Jalisco inician 2026 con altos niveles de almacenamiento

El inicio de 2026 trae un panorama alentador para el abasto de agua en Jalisco; el Lago de Chapala y la mayoría de las principales presas del estado registran niveles altos de almacenamiento, resultado de las lluvias acumuladas durante el último temporal, lo que representa un respiro tras años marcados por la sequía.

De acuerdo con el reporte técnico de monitoreo de presas de este 1 de enero, ninguna de las principales presas se encuentra en condición crítica, y varias de ellas operan cerca o incluso por arriba de su Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO), sin que ello implique riesgos inmediatos.

Lago de Chapala mantiene nivel estable

El Lago de Chapala, principal fuente de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, se encuentra al 74.98% de su capacidad, con un almacenamiento de 5 mil 921 hectómetros cúbicos. Aunque se mantiene por debajo del NAMO, el nivel actual refleja una condición estable en comparación con años recientes.

Actualmente, el lago registra una extracción de 5.02 metros cúbicos por segundo, volumen destinado principalmente al consumo humano, lo que subraya la importancia de mantener un manejo responsable del recurso durante los próximos meses.

Presas con altos niveles en distintas cuencas

En la cuenca del Río Ameca, la presa La Vega destaca al ubicarse al 122.37% de su capacidad, es decir, por arriba del NAMO. A pesar de ello, no presenta extracción activa, lo que indica un manejo preventivo del excedente.

Por su parte, en la cuenca del Río Armería, la presa Trigomil se encuentra al 52.44%, mientras que la presa Tacotán alcanza el 82.22%, ambas con extracciones controladas que permiten regular el suministro agrícola y evitar presiones sobre la infraestructura.

En la Costa de Jalisco, la presa Cajón de Peña, una de las más grandes del estado, reporta un 96.53% de almacenamiento, con una extracción superior a los 11 metros cúbicos por segundo, principalmente para riego y control de avenidas.

Por su parte, las presas de la cuenca del Río Santiago también muestran condiciones favorables. Calderón, clave para el suministro de Guadalajara, se encuentra al 84.12%, mientras que La Red alcanza el 95.92%. En ambos casos, las extracciones son moderadas y se mantienen dentro de los parámetros operativos.

Finalmente, la presa Tenasco, aunque con un nivel menor (54.53%), no registra extracción, lo que contribuye a su recuperación paulatina.

