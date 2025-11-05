Este miércoles, como parte de las actividades que se realizan en el marco de la campaña "Un día para dar" en Jalisco, Michelle Greicha Frangie, conferencista y presidenta del Sistema DIF Zapopan, brindó una charla ante la comunidad educativa de la Universidad Panamericana, para sembrar en ella la semilla de la transformación social, y de cómo una pequeña acción puede cambiar la vida de las personas.

En la charla, la también psicóloga de profesión instó a las juventudes a reconocer los privilegios con los cuales han crecido y vivido, no como un reproche, sino como una invitación a la conciencia, de cómo existen personas que no tienen los mismos privilegios, y quienes de igual forma tienen que enfrentarse a la vida.

Compartió un poco sobre las experiencias que la han marcado a su paso por el DIF Zapopan, en las cuales ha trabajado con distintos albergues y organizaciones, pero también con comunidades que ni siquiera saben si el día de mañana van a comer.

Esto, dijo, la llevó a preguntarse dónde están todas aquellas personas, todos aquellos jaliscienses, aquellos mexicanos, quienes con pequeñas acciones podrían estar ayudando a los otros, pues no siempre se trata de dinero, sino de lo que cada persona tenga para ofrecer.

Lamentó que hoy el crimen organizado sea "más organizado" para reclutar gente que la sociedad para brindar un poco de sí al otro. "El crimen organizado está reclutando jóvenes, les ofrece un trabajo, les ofrece un sueldo, les ofrece un arma, pero también les ofrece una identidad y un sentido de pertenencia que no les estamos dando nosotros", lamentó.

Ante todo ello, dijo, es que cada una y cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de incidir en nuestro entorno, sin ir más allá de "nuestro metro cuadrado" y sin que se trate siempre de dinero, sino preguntándonos si conocemos qué necesitan las personas quienes trabajan con nosotros o qué podemos ofrecer en nuestra comunidad que nosotros podamos darle.

La ayuda puede ser tan sencilla como ir a cargar bebés a un albergue, dar una clase de aquello en lo que nosotros seamos especialistas (pues incluso, hay personas en estos espacios que ni siquiera saben leer ni escribir), o establecer un día a la semana, a la quincena o al mes para ir a jugar futbol "con los niños en situación de calle", o simplemente ir a cantar una hora a un asilo o a una organización que atiende personas con discapacidad. Cada pequeña acción puede cambiar el entorno y la vida de las personas, afirmó la presidenta de DIF Zapopan.

Dijo, estas acciones no deben quedarse en buenas voluntades, sino en pequeñas acciones que se conviertan en un compromiso permanente y llamen a otros a seguir el ejemplo. "Y no les digo que vayan diario, no lo hago ni yo con tanto trabajo, pero sí que se establezcan el compromiso para poder incidir en los demás", afirmó Greicha Frangie.

El rector de la Universidad Panamericana, Abraham Mendoza, también tomó el micrófono para resaltar cómo el "Giving Day" o "Un día para dar" en Jalisco, representa una oportunidad para mirar más allá de uno mismo y fortalecer el sentido de comunidad a través de la generosidad. Subrayó que el propósito de la jornada es apoyar la formación de más de cien jóvenes, en colaboración con el DIF, mediante acciones concretas de apoyo y compromiso social.

Michelle Greicha Frangie subrayó que cada persona tiene la oportunidad de incidir en su entorno. EL INFORMADOR/R. Bobadilla

El rector llamó a las y los asistentes a dejar de mirar hacia adentro y enfocarse en lo colectivo: "Este día nos convoca a dejar de mirar hacia uno mismo y que miremos más allá de nosotros. Que reflexionemos y que actuemos buscando siempre entender que formamos parte de una realidad que nos interpela en muchos sentidos y nos invita, sobre todo, a dar a los demás" , expresó.

"Decía el Papa Francisco que la generosidad no es dar lo que nos sobra, sino darse uno mismo con mucha alegría. Dar es confiar en que un sacrificio hecho por cada uno de nosotros puede convertirse en una puerta para muchas personas", añadió.

El rector también resaltó que la generosidad no solo transforma a quien recibe, sino también a quien da, pues permite reconocerse como parte de una misma historia, pues dar une a las personas y las hace reconocerse como parte de una misma historia, donde ninguno de los miembros de la sociedad, sobra, "porque todos contamos con la mejor manera posible", afirmó.

Agregó que la generosidad tiene un efecto tangible en la vida de las personas y contribuye a fortalecer la esperanza colectiva. "Cuando ponemos nuestras manos, nuestro tiempo y nuestros recursos al servicio de los demás, descubrimos que la esperanza no solo es discurso, sino un acto concreto que se contagia de persona en persona" , indicó.

La importancia de la educación en la transformación social

Tras la ponencia de Michelle Greicha, ofrecida a la comunidad de la Universidad Panamericana, se llevó a cabo el panel "El impacto de la educación en la transformación social, en el cual sus participantes coincidieron en que la formación académica es una herramienta capaz de romper con siglos de desigualdad y vulnerabilidad, siempre que existan oportunidades reales para acceder a ella.

Michelle Greicha Frangie señaló que la educación no solo abre puertas, sino que permite comprender y transformar la realidad. "Los países más pobres del mundo están directamente relacionados con la mayoría de las personas que no están estudiando",afirmó, y agregó que "la educación te permite alejarte de las calles, te da relaciones interpersonales y te permite entender lo que pasa en el mundo".

Greicha subrayó que educar es dar libertad y pensamiento crítico. "Si yo no te enseño a leer, nunca vas a preguntar. Si yo no te enseño a escribir, nunca vas a firmar sin saber", dijo. añadiendo que la educación es clave para que las personas adquieran las herramientas para impulsarse a sí mismas, más allá de los programas sociales. "Lo fundamental es darle a la gente las herramientas y las oportunidades para avanzar", manifestó.

Por su parte, Carla Segura, directora del DIF Zapopan, coincidió en que el fortalecimiento educativo requiere la participación de todos los sectores. "Sería imposible avanzar sin la participación de la sociedad civil, la universidad y la iniciativa privada", expresó. Señaló que desde su experiencia con jóvenes en situación de vulnerabilidad, "vemos grandes necesidades; el tema educativo se va quedando atrás", lo que evidencia la urgencia de "generar acuerdos para ofrecer oportunidades reales".

La directora también destacó la importancia de que los jóvenes conozcan espacios universitarios. "Cómo van a soñar con estudiar aquí si en su vida han caminado en una universidad", dijo, al reconocer el valor de abrir las puertas de instituciones como la Panamericana a comunidades que tradicionalmente han estado excluidas.

El doctor Abraham Mendoza, rector de la Universidad Panamericana, retomó el llamado a asumir la educación como compromiso social: "La educación seguirá siendo el motor de transformación social de los países. No se nos puede olvidar la oportunidad que tenemos de transformar desde nuestra misión", señaló.

Mendoza también alertó sobre los efectos de las políticas asistencialistas, pues dijo, ante los programas que el gobierno da a las personas, más allá de los adultos mayores, "se ha permitido que la gente se vuelva poco proactiva, que no trate de cambiar su propia realidad", ante lo cual hizo un llamado a actuar con conciencia y responsabilidad: "Mientras los que estamos aquí no pongamos un granito de arena, este País no va a cambiar", afirmó.

"Ojalá que todos saquemos hoy una pequeña reflexión de qué podemos hacer, hoy mismo o mañana, por pequeño que sea, para cambiar esa realidad. No dejemos que nos gane la desesperanza: el cambio empieza con nosotros" , finalizó el rector de esta casa de estudios.

