Inicia Congreso Jalisco Academy

La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) arrancó con el séptimo Congreso Educativo Internacional "Jalisco Academy", encuentro que busca la actualización e innovación educativa en la entidad.

El concepto de este año es "El vivir innovador al estilo Jalisco", y busca reflexionar sobre cómo la innovación puede transformar la enseñanza y la vida educativa.

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que se abordarán principalmente dos temas, que es la innovación educativa relacionada con el avance de la tecnología, pero también sobre la educación del carácter en estudiantes.

"Hay dos grandes vertientes: una tiene que ver con la innovación educativa, hablar de Inteligencia Artificial (IA), del uso inteligente de la tecnología, pero también regresamos a lo fundamental para la formación que es la educación del carácter".

"Estaremos escuchando a especialistas de varias partes del mundo que van a hablar de la importancia de desarrollar a la persona de manera integral, formar no solo su inteligencia, sino también su voluntad, sus sentidos, sus pasiones, poderles ordenar objetivos. Poder generar personas que tengan conciencia y por el otro, que puedan desarrollarse en plenitud", dijo.

El secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, durante su intervención en la inauguración del Congreso Jalisco Academy. EL INFORMADOR / A. Navarro

El congreso es para docentes y durante dos días, los participantes podrán intercambiar experiencias, fortalecer su práctica docente y construir colectivamente nuevos enfoques pedagógicos.

Entre las distintas actividades que habrá durante este miércoles y jueves estarán conferencias; talleres; el challenge Jalisco Academy, que consiste en un reto en el que se reconoce a las y los docentes que impulsan la innovación y mejora de sus centros escolares; experiencias creativas; eventos integrados, entre otras actividades.

El gobernador Pablo Lemus resaltó que el congreso tendrá la participación de 80 mil docentes, quienes podrán acceder a las actividades, ya sea de forma presencial o en línea y aseguró que deben seguir consolidando el modelo educativo del Estado.

"El modelo educativo se ha construido durante décadas. Nuestro deber es consolidarlo, crecerlo y sobre todo, llevarlo a la innovación y a la nueva época de la educación".

El mandatario resaltó algunas acciones para impulsar el modelo educativo en Jalisco, por ejemplo, el cobro del impuesto a la nómina para destinarlo al fideicomiso especial y que haya recursos para renovación de planteles escolares.

También destacó el programa de aprendizaje de inglés y de clases de música, así como las escuelas de tiempo completo.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, durante su intervención en la inauguración del Congreso Jalisco Academy. EL INFORMADOR / A. Navarro

