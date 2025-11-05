Este martes, la aerolínea mexicana Volaris anunció cinco nuevas rutas que saldrán desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

Las cinco nuevas rutas conectarán a nivel nacional con Villahermosa, Durango, Ixtapa y Puebla, en México, así como una a nivel internacional con Bogotá, en Colombia.

Jorge Roberto García Rojas, director de Desarrollo de Mercados, Distribución y Carga para Volaris, dijo que con estas nuevas rutas se reafirma la posición de la aerolínea en Guadalajara.

Actualmente, Volaris realiza el 20% de las operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

El directivo informó que evaluarán nuevas rutas desde Guadalajara para el próximo año, pero todavía no se han mencionado cuáles podrían ser.

Volaris actualmente tiene rutas a todos los destinos nacionales y 23 destinos internacionales, de los cuales 21 son a Estados Unidos, otro a San José, Costa Rica, y otro a Bogotá, Colombia.

