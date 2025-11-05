Con una bolsa de premios de 3.5 millones de pesos, " Las Cañadas Country Club " está de fiesta con motivo de su 56 aniversario, y celebra invitando a deportistas y aficionados del golf a participar en su torneo anual.

Este torneo regresa para su tercera edición tras la pandemia y se llevará a cabo del próximo miércoles 18 al sábado 21 de febrero de 2026.

Habrá premios para o'yes, el mejor score del día y para approach. Para la primera categoría, el primer lugar se llevará 350 mil pesos en efectivo más un reloj valuado en más de 120 mil pesos; el segundo lugar ganará 160 mil pesos; el tercer y cuarto puesto proyectan ganar 85 mil y 35 mil pesos, respectivamente, mientras que del quinto al décimo peldaño ganarán su inscripción al torneo de golf de 2027.

Para la categoría de "Hole in one" se contará con premios como vehículos del año, una obra de arte, un reloj y un carro de golf, según detalló Francisco Hernández, organizador del evento .

En tanto, para el mejor score del día se otorgarán premios de siete mil 500 pesos por categoría, y para approach serán 40 mil pesos para el primer lugar y 20 mil para el segundo. Se brindarán, además, kits de bienvenida para los jugadores, indicó Antonio de la Torre, profesional del golf .

Esta edición del torneo contará con 10 categorías: Campeonato, AA, A, B,C,D,E, Damas, Senior 1era y Senior 2da . Se espera contar con la participación de 260 jugadores.

Los costos de inscripción son de 14 mil 400 pesos para mujeres, 16 mil 400 para usuarios y 17 mil 400 para no usuarios. Si se realiza el registro antes del 30 de noviembre, se podrá acceder a un descuento de mil pesos, mientras que si se paga con tarjeta de crédito, los costos son 14 mil 900 para mujeres, 17 mil 100 para usuarios y 18 mil 300 para no usuarios. Con este método se ofrece una promoción de pago diferido a nueve meses.

La inscripción se puede realizar en las instalaciones del club, o por medio de depósito o transferencia al bancaria a la cuenta a nombre de Río Blanco Club de Golf A.C., Banco Bajío Cta. 148890000201 CLABE 0303 2090 0006 5993 52 . Se deberá incluir en la referencia el nombre y apellido del jugador.

“ Tenemos jugadores muy relevantes, como el actual bicampeón Luca Buenrostro y Esteban Fuentes, un joven prometedor de aquí de ‘Las Cañadas Country Club’, los cuales estarán pujando por ganar el torneo ”, dijo Hernández.

Paulo Larios, director comercial de Macame Joyas , invitó a los jóvenes a sumarse al torneo, pues participar constantemente en competencias de golf incrementa el nivel de juego y la mentalidad del jugador. Reconoció que el deporte ha crecido en México y en Jalisco en los últimos años.

“ Creo que este es el anual, aunque no es por la parte monetaria, sí es con los premios más atractivos en o'yeses que va a haber este año. Entonces, nuevamente invito a todos a participar ”, comentó.

