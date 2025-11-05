Con la llegada de noviembre también arribó el frío al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Los termómetros han descendido con gradualidad y se espera que se mantengan así unos días más. Este es el pronóstico para la ciudad para este jueves 06 de noviembre.

Meteored prevé para Guadalajara este jueves principalmente cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre 8 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas . A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 25 km/h por la tarde.

Clima en Guadalajara

Jueves 28 – 8 °C Viernes 28 – 9 °C Sábado 28 – 10 °C Domingo 29 – 11 °C

Las temperaturas mínimas en Guadalajara seguirán registrándose por debajo de los 10 °C, pero irán incrementando rumbo al fin de semana .

Clima nacional del jueves 06 al sábado 08 de noviembre de 2025

Un nuevo frente frío se aproximará e ingresará al noroeste y norte del territorio nacional , generando vientos fuertes con posibles tolvaneras en dichas regiones.

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, además del ingreso de humedad proveniente del golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en dichas regiones.

La onda tropical núm. 40 se desplazará gradualmente al sur de las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias aisladas en dichas entidades.

Se mantendrá baja probabilidad de lluvia en gran parte de la República Mexicana (excepto en el sureste del país y la península de Yucatán).

No te pierdas: Sistema Cutzamala cierra temporal casi lleno; viene el descenso

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA