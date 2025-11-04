La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Jalisco informó que concluyó la reconstrucción del puente vehicular Zapotlanejo, ubicado en dicho municipio.

El puente vehicular de Zapotlanejo se encuentra en el kilómetro 157+800 de la carretera federal libre San Luis Potosí–Guadalajara, en la confluencia con la carretera Irapuato–Guadalajara.

Se reabre por completo la circulación en ambas vialidades

Con ello, se reabrió por completo la circulación vehicular en ambas vialidades, en beneficio de los usuarios que transitan diariamente por este tramo y de los habitantes de la zona, quienes ahora cuentan con una infraestructura más segura y funcional.

La reconstrucción del puente vehicular Zapotlanejo, ubicado en el municipio del mismo nombre, tuvo una duración de cinco meses.

El tránsito promedio es de 14 mil vehículos diarios

El tránsito promedio de la carretera federal 80 San Luis Potosí–Guadalajara, donde se ubica el puente vehicular, es de 14 mil vehículos diarios, afirmó la dependencia federal.

La SICT Jalisco llamó a las personas usuarias de las carreteras a respetar los señalamientos y los límites de velocidad establecidos, en beneficio de la seguridad de todas y todos quienes circulan por esta importante vía de comunicación.

