Por su probable responsabilidad en distintos delitos graves, y luego de ser detenido tras un fuerte operativo que se llevó a cabo en el municipio de El Salto, Emmanuel “N” fue vinculado a proceso tras las indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Regional.

La Fiscalía de Jalisco refirió que, entre los hechos que se le imputan, están los de una carpeta de investigación donde se le señala por homicidio doloso en grado de tentativa, violación, privación ilegal de la libertad y robo calificado, en agravio de una pareja.

"De acuerdo con las investigaciones, el 14 de diciembre del año pasado, Emmanuel 'N', acompañado de un grupo de individuos , habría llegado hasta un parque donde se encontraba la pareja, en la colonia Cima Serena, en El Salto", refirió la Fiscalía en un comunicado.

Ahí, habrían amenazado a las víctimas con un arma de fuego para después quitarles sus pertenencias, amarrarlos y llevarlos hacia una brecha, donde se presume que los golpearon y a ella la atacaron sexualmente y le dispararon, hiriéndola en un hombro, añadió.

Fue entonces que Emmanuel “N” fue detenido el pasado 29 de octubre, luego de realizar tres cateos en domicilios donde presuntamente se resguardaba , logrando su localización en el tercero de ellos, en un complejo habitacional en la colonia Campo Bello, del mismo municipio de los hechos investigados.

Al momento de ubicarlo, habría intentado huir por las azoteas, rompiendo ventanas de los vecinos, e incluso atacando a balazos a los agentes especiales.

"El Agente del Ministerio Público, adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional, presentó recientemente a Emmanuel “N” ante el órgano jurisdiccional. Con datos de prueba contundentes, la autoridad judicial lo vinculó a proceso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso penal, además de un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria en espera de una sentencia", añadió la dependencia en el comunicado.

Acerca de este caso, otro de los presuntos implicados ya se encuentra vinculado a proceso, por lo que las investigaciones continúan para dar con el paradero de las demás personas que habrían participado en los hechos, finalizó la dependencia.

