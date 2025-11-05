La mañana de este miércoles fue inaugurado el vuelo Guadalajara-Toronto por la aerolínea Air Canada, desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con tres viajes directos semanales.

Esta nueva ruta se suma a las que ya operan otras aerolíneas como Flair Airlines, que inició operaciones el año pasado en el vuelo Guadalajara-Vancouver, y Air Transat, que abrirá la ruta directa Montreal–Guadalajara, con dos frecuencias semanales a partir de diciembre de este año.

"Air Canada es una aerolínea bandera y eso es una enorme diferencia porque nos conecta con otros continentes y nos permite crecer mucho en materia de cargo", comentó Michelle Fridman Hirsch, secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco.

De esta manera, Guadalajara conecta de manera directa con Vancouver, Calgary, Toronto y Montreal, que son los principales aeropuertos de Canadá.

La funcionaria añadió que además de Canadá y Estados Unidos, se encuentran en conversaciones con otras aerolíneas de Europa.

"Estamos en pláticas con cerca de cinco aerolíneas, obviamente son trámites que llevan mucho tiempo, si no es que años para consolidarse, pero traemos buenas noticias tanto para Guadalajara como para Puerto Vallarta" , detalló.

La funcionaria aseguró que el vuelo entre Guadalajara y Madrid por parte de Aeroméxico ha sido muy exitoso, por lo que se está buscando incrementar frecuencias o rutas con otros aeropuertos europeos.

