La temporada de huracanes 2026 ha comenzado oficialmente con la formación del ciclón tropical “Amanda”. Si te preguntas si este fenómeno tocará tierra en México y arruinará tus planes, aquí te explicamos por qué puedes estar tranquilo hoy, según los últimos reportes meteorológicos.

Este miércoles 3 de junio, las autoridades confirmaron que la depresión tropical Uno-E evolucionó rápidamente. De esta manera, se convirtió en la primera tormenta con nombre de la actual temporada en el Océano Pacífico .

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con otras agencias, ha mantenido un monitoreo constante del sistema. Su formación marca el inicio de un periodo que se anticipa más activo de lo habitual en esta cuenca oceánica.

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Para responder a la duda principal de la población: no, el ciclón tropical “Amanda” no tocará tierra en el territorio nacional. Su desarrollo ocurrió en aguas abiertas, muy lejos de las costas mexicanas .

¿Amanda representa un peligro para México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sido enfática al señalar que el fenómeno no representa un peligro directo para el país. No se esperan lluvias torrenciales ni vientos destructivos en las zonas costeras a causa de este sistema.

El motivo principal de esta tranquilidad es la trayectoria proyectada por los expertos. El meteoro se desplaza hacia el noroeste, alejándose de forma constante y segura de cualquier zona poblada de la República Mexicana.

Actualmente, según el SMN, el ciclón se localiza a 2 mil 375 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S .

Aunque no hay alerta de impacto, la circulación periférica del sistema podría aportar un ligero ingreso de humedad. Esto generaría lluvias aisladas en algunos estados del occidente, pero sin representar un riesgo mayor para la ciudadanía.

Ubicación y trayectoria de la tormenta tropical

De acuerdo con el reporte más reciente, el centro de la tormenta se localiza a más de dos mil 300 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur. Esta enorme distancia es la mejor garantía de seguridad.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos detalló que el meteoro presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Además, registra rachas que superan los 75 kilómetros por hora en su núcleo.

Actualmente, el sistema avanza a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora. Las condiciones atmosféricas en esa región del océano son propicias para que mantenga su fuerza durante las próximas horas.

Los modelos de pronóstico indican que la tormenta podría fortalecerse ligeramente entre hoy y mañana, sin embargo, se espera que comience a debilitarse gradualmente hacia el fin de semana al encontrar aguas más frías.

Pronóstico para la temporada de huracanes 2026

El nacimiento de esta tormenta ocurre pocas semanas después del inicio oficial de la temporada en el Pacífico, que arrancó el 15 de mayo. En contraste, la cuenca del Atlántico aún se mantiene en calma.

Para este 2026, el SMN pronostica la formación de entre 18 y 21 sistemas tropicales tan solo en el litoral del Pacífico. De estos, se espera que al menos nueve o diez alcancen la categoría de tormenta tropical.

Las autoridades de Protección Civil recomiendan a la población mantenerse informada a través de canales oficiales. Aunque este primer evento no es una amenaza, la prevención es clave durante los próximos meses de actividad ciclónica.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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