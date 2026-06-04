Este es el punto donde puedes tomar la L5 dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara

Uno de los cuestionamientos frecuentes hechos en redes sociales por algunas personas era sobre si la L5 al Aeropuerto Internacional de Guadalajara sí estaría entrando a la terminal aeroportuaria, o si las personas debían caminar hasta Carretera a Chapala para tomarlo.

Pues la respuesta es "sí". La nueva Línea 5 al Aeropuerto Internacional de Guadalajara sí llega a sus inmediaciones, y es muy sencillo llegar a su estación, donde inicia y termina su recorrido, y la cual lleva el nombre de "Aeropuerto".

¿Cómo llegar a la estación "Aeropuerto" de la L5?

Para llegar a dicha estación tomaremos como referencia el punto de "llegadas" de la terminal aeroportuaria. Al salir por esta zona se debe caminar hacia la salida del recinto, donde se encuentra la zona de taxis oficiales y una conocida tienda de autoservicio.

Las personas deben continuar caminando hacia el lado derecho, por la zona de paqueterías, donde de inmediato encontrarán los tótems amarillos de información que refieren un "Macrobús", y a unos cuantos pasos se encuentra la terminal de la Línea 5.

Siteur asegura que la L5 reducirá entre un 30 y 60 por ciento el tiempo de traslados en la zona. EL INFORMADOR/A. Navarro





En total, no son más de 200 metros los que se deben caminar desde la salida del área de "Llegadas" para llegar a esta línea del transporte público, la cual tiene un costo inicial por pasaje de sólo 11 pesos que se pueden pagar con la tarjeta de Mi Movilidad, la cual estará a la venta en las máquinas de recarga al ingreso de la estación.

Quienes tienen su tarjeta "Única" también podrán pagar este medio de trasporte con ella, y se espera que en un futuro próximo las unidades cuenten con lector de pago mediante QR, según ha confirmado el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), a cargo de la nueva línea de unidades eléctricas articuladas.

Los trasbordos al Peribús, también conocido como "Macroperiférico" (en el cruce con Periférico), y de ahí, a la Línea 4 del Tren Ligero en la estación 200 años, o de la 1 del Tren Ligero en la estación Periférico Sur, y el resto de trasbordos (al Macrobús, la Línea 3 o las alimentadoras), costarán solo el 50% del pasaje, es decir, 5.50 pesos.

¿Cuál es el recorrido de la L5 y hasta dónde llega?

Con nueve estaciones, el nuevo sistema transportará a 27 mil usuarios al día y conectará a cinco municipios metropolitanos. El recorrido iniciará en la estación Aeropuerto, ubicada en las inmediaciones de la terminal aérea, y continuará hacia San José del Quince tras tomar carretera a Chapala por el retorno ubicado detrás del Aeropuerto.

Posteriormente se encuentran las estaciones La Piedrera, situada en la zona habitacional que lleva ese nombre, y La Gigantera, localizada cerca de la colonia homónima. Más adelante se ubica la estación Las Pintitas, en esta delegación del municipio de Tlaquepaque, seguida por Las Torres, que toma su nombre de la avenida principal de la zona.

El trayecto continúa con la estación Parque Montenegro, ubicada junto a este espacio público metropolitano, y después con la estación Las Liebres, en la colonia del mismo nombre. Finalmente, la ruta concluye en la estación Carretera a Chapala, localizada en el cruce con Mi Macro Periférico, donde los usuarios podrán realizar transbordos hacia este sistema de transporte y conectar con las Líneas 4, 1 y 3 de Siteur (por orden de cercanía), así como con Mi Macro Calzada.

Estos son los logos de cada estación de la Línea 5. ESPECIAL/Siteur

Siteur resalta ahorros de tiempo con la L5; tienen aire acondicionado y esquema de accesibilidad universal

De acuerdo con el Siteur, este nuevo sistema de transporte masivo reducirá entre un 30 y 60 por ciento el tiempo de traslado a usuarios del transporte público de la zona, con frecuencias de paso de 15 minutos en cada ruta troncal y de 5 minutos sobre el corredor de Carretera Chapala.

En el corredor operará una flota de 41 unidades 100 por ciento eléctricas, marca Volvo, con modelos 7800 Electric y Luminus BZR, únicas en México. Las mismas cuentan con aire acondicionado, capacidad de hasta 130 pasajeros y un esquema de accesibilidad universa l que incluye rampa de acceso, espacio para silla de ruedas con sujeción de seguridad, piso podotáctil y señalización en braille.

JM