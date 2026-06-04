Aprueban reforma de transparencia en Jalisco

El pleno del Congreso de Jalisco avaló una reforma constitucional en materia de transparencia, con la cual se establecen diversas disposiciones sobre la nueva Agencia de Transparencia , que fungirá como garante de este derecho en el Estado.

El dictamen oficializa que al menos dos terceras partes de los diputados que integran el Congreso serán quienes ratifiquen la integración de las personas que conformarán el nuevo órgano colegiado dentro de la Contraloría estatal, el cual será la nueva agencia que sustituirá al extinto ITEI (Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco).

"Ratificar, por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura, a las personas que conforman el órgano desconcentrado de la Contraloría del Estado en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales del Estado", se lee en el dictamen.

Sobre el tema, el coordinador de Movimiento Ciudadano, José Luis Tostado, explicó que el órgano funcionará dentro de la Contraloría del Estado y descartó que contravenga la reforma federal en materia de transparencia.

"Es una reforma constitucional en la medida en que se optó por crear un órgano desconcentrado colegiado para atender esta materia. Necesitamos volver a darle facultades al Congreso para intervenir en la materia de transparencia que, como consecuencia de la primera reforma, le habíamos quitado. Estas materias de transparencia y protección de datos estarán en la Contraloría, que contará con un órgano colegiado para resolver estos asuntos".

Además, se realizó una modificación para que el INE sea garante de la información de los partidos políticos en el Estado , mientras que, en el caso de los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, los organismos garantes serán el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, según corresponda.

También se establece que las universidades e instituciones de educación superior con autonomía, como la Universidad de Guadalajara, se regirán de conformidad con su propia normativa.

Miguel de la Rosa, coordinador de Morena, explicó que existían diferencias en torno a este último punto; sin embargo, estas fueron superadas por las distintas bancadas.

"Uno de los temas fundamentales que impedían avanzar en esta reforma era el interés legislativo de participar en el proceso de designación de los titulares de la Agencia de Transparencia. También teníamos como controversia la oposición de algunos grupos parlamentarios a que la UdeG tuviera su propio órgano garante y se rigiera bajo su propia normatividad".

Por ello, continuará aplazándose la aprobación de las leyes secundarias en materia de transparencia , aunque se establecerá un plazo para concretarla.

SV