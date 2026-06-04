¿Te preocupa que el primer ciclón de la temporada arruine tus planes? Este jueves 4 de junio de 2026, la tormenta tropical “Amanda” amaneció activa en el Océano Pacífico, marcando el inicio oficial de los fenómenos meteorológicos del año. Descubre si representa un peligro real para nuestro país.

Según el reporte matutino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se consolidó durante la madrugada. Actualmente, mantiene un desplazamiento constante hacia el noroeste a una velocidad de 13 kilómetros por hora.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) confirmó que el fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora . Además, presenta rachas de hasta 85 kilómetros por hora sobre aguas abiertas .

¿Dónde se ubica exactamente Amanda hoy?

Para tranquilidad de todos, el centro del ciclón se localiza a una distancia segura del territorio nacional . Los satélites lo ubican a 2,415 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California Sur.

Esta lejanía significa que, por el momento, sus extensas bandas nubosas no tendrán impacto directo sobre las costas de México . No se esperan lluvias torrenciales ni oleaje elevado derivado de este sistema en particular.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos mantiene un monitoreo estricto junto con autoridades mexicanas. Los especialistas coinciden en que su trayectoria proyectada lo aleja cada vez más de tierra firme.

Pese a su lejanía, la formación de este sistema es un recordatorio crucial. La temporada de huracanes 2026 comenzó oficialmente y se espera una actividad por encima del promedio histórico en esta cuenca.

Pronóstico para los próximos días

Los modelos meteorológicos indican que la tormenta podría fortalecerse ligeramente durante las próximas horas de este jueves. Sin embargo, las condiciones atmosféricas cambiarán drásticamente hacia el fin de semana.

Se proyecta que el ciclón inicie un proceso gradual de debilitamiento entre el viernes y el sábado . Las aguas más frías del Pacífico norte actuarán como una barrera natural contra su intensificación.

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Por lo tanto, los expertos descartan por completo que el sistema logre evolucionar a la categoría de huracán. Su destino final será disiparse como una baja presión remanente en alta mar.

Aunque este fenómeno no representa una amenaza, las autoridades de protección civil recomiendan no bajar la guardia. Es el momento ideal para revisar los planes de emergencia familiares y comunitarios.

Nuevas amenazas en el horizonte

Mientras la atención se centra en el primer ciclón nombrado, los meteorólogos vigilan una nueva zona de inestabilidad. Esta área se encuentra mucho más cerca, frente a las costas del sur y suroeste mexicano.

Este segundo sistema presenta un 70 por ciento de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. De concretarse su evolución, recibiría el nombre de Boris, convirtiéndose en la segunda tormenta de la temporada.

Las condiciones ambientales en esa región específica son sumamente favorables para la organización de tormentas. Por ello, los estados del Pacífico sur deben mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

Mantente informado a través de los canales oficiales del SMN y evita difundir rumores. La prevención y el seguimiento oportuno son nuestras mejores herramientas frente a la fuerza de la naturaleza.

X / @NHC_Pacific

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

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