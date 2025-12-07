¿Cuándo terminarán los trabajos de remodelación en la Glorieta Minerva?

De cara a la Copa del Mundo 2026, la Glorieta Minerva, junto con otros sitios emblemáticos del municipio de Guadalajara, fue sometida a trabajos de remodelación con el propósito de mejorar la imagen urbana de la ciudad. En este contexto, las autoridades informaron la fecha en la que estas obras quedarán concluidas.

Tras un recorrido de supervisión encabezado por Verónica Delgadillo, en compañía del titular de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), David Zamora, la presidenta de Guadalajara informó que las obras en este punto presentan un avance del 75 por ciento.

En la glorieta se trabaja en la rehabilitación e impermeabilización de la fuente, la construcción de andadores y bancas, así como en la instalación de cruceros seguros e iluminación, acciones que, de acuerdo con las autoridades, permitirán reforzar la construcción de comunidad.

¿Cuándo terminarán los trabajos de remodelación en La Minerva?

Con una inversión de 46 millones de pesos, los trabajos de remodelación comenzaron el pasado 1 de septiembre, por lo que el carril contiguo al monumento ha tenido que ser cerrado parcialmente.

Aunque este proyecto prioriza el tránsito seguro de los peatones, no se modificará la configuración actual de los carriles para vehículos motorizados.

“Aclarar que no se reducirán carriles; al contrario, se mejora todo el funcionamiento y se convierte este espacio en un espacio público para construir comunidad”, señaló Vero Delgadillo.

“Los cinco carriles circundantes de La Minerva se mantienen; se prioriza al peatón con la creación de dos senderos seguros para acceder a La Minerva; el entorno tendrá un andador más amplio que permitirá disfrutar de la glorieta en familia; se reordena el tránsito alrededor de la glorieta, y finalmente los parques que están en la zona de Los Arcos se unen con un andador al monumento de La Minerva” , detalló la mandataria.

Al revisar el avance de los trabajos, David Zamora se comprometió a que estos quedarán listos a más tardar el próximo 30 de diciembre.

La alcaldesa y el funcionario también visitaron esta semana la Plaza de la República, donde se reportó un avance del 65% en las obras, que incluyen la renovación de banquetas, así como del camellón donde se instala el tradicional tianguis del Trocadero.

La Plaza Liberación, zona que también ha sido intervenida con miras a la justa mundialista, presenta un avance del 95 por ciento.

Si bien no se definió una fecha concreta, el titular de la SIOP adelantó que las labores en las zonas deberán quedar concluidas este mismo mes.

