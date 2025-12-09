El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, anunció que este miércoles 10 de diciembre llevará a cabo una nueva entrega de tarjetas, con el objetivo de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

Con la tarjeta Yo Jalisco, las personas beneficiarias reciben un apoyo económico que cubre de manera total o parcial el costo de sus traslados, lo que permite que la movilidad no afecte su economía y que puedan desplazarse con mayor facilidad a sus centros educativos, laborales o de atención médica.

El programa ofrece dos tipos de subsidio: uno del 100%, que permite realizar hasta 730 viajes al año, y otro del 50%, que brinda acceso a 640 viajes anuales.

¿Dónde se entregarán las nuevas tarjetas para el transporte?

La jornada de entrega se realizará en el Parque San Jacinto, en un horario continuo de 09:00 a 15:00 horas.

De acuerdo con la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), las personas que completaron su trámite con anticipación podrán consultar el listado oficial de beneficiarios. Solo deberán acudir quienes aparezcan registrados en dicho documento.

Listado de beneficiarios.

Cabe destacar que la entrega se realizará únicamente este día, por lo que es fundamental que las personas seleccionadas acudan dentro del horario indicado. Será indispensable presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, para completar el proceso.

Finalmente, el Gobierno recordó que las tarjetas podrán utilizarse en diversos medios de transporte del Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y las rutas tradicionales. El beneficio también aplica en municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

TAMBIÉN LEE: Impulsan desarrollo económico de Zapopan tras gira en Madrid

YC