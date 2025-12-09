Hallan armas abandonadas en Techaluta; presumen que son las robadas a policías

La tarde de este martes, la Secretaría de Seguridad del Estado informó sobre la localización de armamento abandonado en Techaluta de Montenegro, presumiendo que podría tratarse de las armas robadas a policías del municipio mediante un fraude telefónico la semana pasada.

Fueron elementos de la Fuerza de Operaciones Estratégicas de Protección Ciudadana (FOEP) de la Secretaría de Seguridad Jalisco quienes localizaron las 9 armas de fuego.

La dependencia estatal explicó que los oficiales asignados a la vigilancia de la Región Lagunas recibieron un reporte sobre paquetes de cartón abandonados en la Carretera Libre Guadalajara-Ciudad Guzmán, en el cruce con la Carretera Techaluta de Montenegro-El Zapote.

"Al realizar una búsqueda en el sitio, detectaron dos cajas de cartón semiabiertas en un pastizal, en cuyo interior a simple vista había 3 armas de fuego cortas, 5 fusiles de asalto y una subametralladora, al parecer calibre .38 especial y 9 milímetros", refirió mediante un comunicado.

Además, señaló, también había 6 chalecos balísticos, 10 cargadores de arma de fuego larga calibre .223 y uno más, calibre 9 milímetros, todos desabastecidos.

"Según las características del armamento, coinciden con las del que habría sido sustraído de la Comisaría del Municipio en días pasados", señaló la Secretaría.

Ante esto, dijo la dependencia, el hallazgo se notificó a un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien ordenó el aseguramiento y puesta a disposición de todo lo localizado en su sede regional, ubicada en Zapotlán el Grande.

Ayer, el secretario General de Gobierno, Salvador Zamora, informó que por el caso del fraude fue abierta una investigación contra la Tesorería del Ayuntamiento de Techaluta de Montenegro, por parte de la Fiscalía del Estado, por los presuntos actos bajo los cuales policías de la comisaría municipal entregaron dinero y las nueve armas a delincuentes que les hicieron creer que eran parte de la Contraloría y debían entregar los recursos como parte de la deuda.

Por el momento, dijo el secretario, “ante el estado de indefensión en el que quedó la comisaría de Techaluta y sus habitantes, se ordenó a la Secretaría de Seguridad que tomara el mando de la seguridad del municipio.

“El secretario de Seguridad Pública, Juan Pablo Hernández, ya envió personal y patrullas de la Secretaría a tomar el mando momentáneo de la seguridad del municipio para evitar algún incidente de seguridad y la población se sintiera segura en lo que se llevan a cabo las investigaciones”, señaló.

