La sobreexplotación de aguas subterráneas y el sobreconcesionamiento de aguas superficiales, que derivan en la escasez y falta de disponibilidad del líquido, así como la infraestructura hídrica obsoleta, son las principales preocupaciones de 111 municipios que participaron en los Foros del agua, con miras a construir un programa hídrico en Jalisco con visión a 2050.

El director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Mario López Pérez, explicó que este ejercicio de consulta ciudadana se desarrolló en ocho foros en 11 regiones de la entidad, enfocados en tres enfoques: uso del agua en industria y servicios, uso del agua en el campo y gobernanza territorial del agua. Todos los retos y problemas señalados en la consultan giran en torno a la disponibilidad del líquido, indicó el funcionario.

Además de la escasez e infraestructura, también preocupa a los municipios la falta de rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, los títulos de concesión vencidos y sin renovación, aprovechamientos que no tienen derechos de agua, falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno, fuentes de abastecimiento, cuidado del agua compartido con la ciudadanía, entre otros.

En cuanto a la infraestructura, las y los alcaldes reconocieron como necesidades prioritarias rehabilitar redes de distribución, pozos de extracción, medidores, tanques de almacenamiento, redes de alcantarillado, colectores sanitarios, presas, plantas potabilizadoras, etcétera. López Pérez llamó a cambiar la manera en la que se gestiona el agua en la entidad y a utilizar todos los medios disponibles para aprovechar el recurso.

"En una situación de crisis hídrica como la que tiene el estado de Jalisco por falta natural del agua y de escasez y sobreexplotación, tenemos que hacer uso de todas las fuentes posibles de agua, y el agua residual es una de ellas. Tenemos que empezar a hacer un cambio en el pensamiento de cómo ir resolviendo los temas del agua […]. Los servidores públicos observan los problemas locales, problemas específicos, problemas de corto plazo; no están viendo el futuro, no se planea hacia el futuro", advirtió.

El secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, reconoció que los municipios enfrentan problemas de abastecimiento, saneamiento y distribución del agua debido, entre otras causas, a la falta de recursos o limitada capacidad técnica.

"Es importante fortalecer la capacidad técnica que se tiene en los municipios y, por supuesto, algo súper importante: el financiamiento y los grandes, medianos y pequeños proyectos de agua para el futuro de nuestros municipios, no solamente, lo decíamos, en el abastecimiento, sino también en el saneamiento, en la distribución y en el alcantarillado", puntualizó.

Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, Ernesto Marroquín Álvarez afirmó que particularmente el Área Metropolitana de Guadalajara enfrenta una presión sobre sus recursos hídricos. Para las próximas décadas se estima que ocho millones de personas habitarán la metrópoli, por lo que este Programa con miras a 2050 debe reconocer los retos y generar una gestión del agua sostenible, responsable y resiliente, añadió.

"Enfrentamos la sobreexplotación de acuíferos, la necesidad de modernizar infraestructura, los retos del saneamiento, la expansión urbana, la falta de infraestructura pluvial, la necesidad de una cultura de uso eficiente del agua y los impactos, cada vez más evidentes, del cambio climático […]. Este plan, y la visión al 2050, requiere que pensemos la gestión del agua como un solo sistema, donde cada municipio, cada dependencia y cada sector contribuyan desde su ámbito a un objetivo común: garantizar la seguridad hídrica de las próximas generaciones".

En tanto, la coordinadora general de Gestión de Territorio, Karina Hermosillo Ramírez, mencionó que con estos foros se busca garantizar el abasto de agua en todas las regiones de Jalisco, con un programa en el que deben participar los gobiernos locales, el Estado y la ciudadanía.

SV