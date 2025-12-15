Frente frío: Llega doble amenaza para México con lluvias y heladas

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, informó este lunes 15 de diciembre sobre el frente frío número 21 y uno más que se aproxima. Estos son los detalles:

Para hoy, el frente núm. 21 se extenderá con características de estacionario sobre el centro del golfo de México hasta el noreste y oriente del país , en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz (regiones Huasteca Baja, Totonaca, Los Tuxtlas y Olmeca); puntuales muy fuertes en Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán); Veracruz (regiones Huasteca Alta, Nautla y Papaloapan), Oaxaca (norte y este), y Chiapas (norte y este); puntuales fuertes en San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Sierra Gorda, Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Tamaulipas (sur), Veracruz (regiones Capital, Las Montañas y Sotavento), Tabasco (sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (sur); y lluvias aisladas en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente, ocasionará descenso de la temperatura en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central , así como viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 30 a 50 km/h en costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; además de oleaje elevado en las costas de las mencionadas entidades.

Finalmente, el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, generará intervalos de chubascos en Michoacán, Estado de México, Guanajuato, Tlaxcala y Campeche; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco, Colima, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 15 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas altas de Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico del martes

El frente núm. 21 se extenderá con características de estacionario sobre el centro y oriente del golfo de México , en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste del país, ocasionarán lluvias y chubascos en Veracruz (sur), Oaxaca y Chiapas; así como la península de Yucatán. La masa de aire polar asociada al frente, modificará sus características térmicas, favoreciendo un gradual ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano . Se prevé que al finalizar el día, el sistema frontal dejará de afectar al país.

Pronóstico del miércoles

Se prevé la aproximación de un nuevo sistema frontal a la frontera norte y noreste del territorio nacional en interacción con una línea seca, ocasionarán rachas fuertes de viento en dichas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

