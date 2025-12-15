El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un lunes con temperatura fresca, pero el pronóstico advierte que vienen días muy fríos para la ciudad. Estos son los detalles:El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, por la mañana, cielo parcialmente nublado, bancos de niebla en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; ambiente fresco a templado, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, cielo medio nublado a nublado con chubascos y posibles descargas eléctricas en Michoacán; y lluvias aisladas en zonas de Jalisco y Colima, así como cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Nayarit. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit y Jalisco.Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 24-26 °C y la mínima entre los 9-12 °C.El pronóstico del clima para Guadalajara hoy prevé un descenso de temperatura a partir del miércoles, que llevará a días aún más fríos. El desplazamiento del frente frío No. 21 por el Golfo de México, favorecerá para que este día se presenten rachas de viento significativas en la región. El ingreso de humedad al interaccionar con canales de baja presión ocasionará lluvias dispersas acompañado de algunos chubascos en las regiones, centro, oriente (zonas montañosas) y península de Yucatán. Jalisco soleado y con nubes dispersas por la tarde, incremento de la nubosidad por la tarde. La noche del 15 y madrugada del 16 de diciembre se espera una disminución significativa en las temperaturas mínimas en la Entidad.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA