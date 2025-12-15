La depresión es un problema serio de salud mental que requiere una atención pronta para evitar daños irreversibles. Y en esta época del año, los casos se incremental. Aquí la información al respecto:La llegada del invierno trae frío y menos horas de luz, lo que significa para muchas personas transitar a un estado permanente de depresión relacionado con el cambio de estación. Por lo regular, el trastorno afectivo estacional, como se le conoce a esta afección, comienza en el otoño y se extiende al invierno, manifestándose en menos energía y mal humor en quien lo padece; aunque también existe para primavera y verano, con otros signos particulares.De acuerdo a la Clínica Mayo, el trastorno afectivo estacional, o depresión de invierno, suele desaparecer durante los meses de primavera y verano, donde hay más luz solar; y su tratamiento puede incluir terapia lumínica (fototerapia), psicoterapia y medicamentos prescritos por un especialista.Para el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, en algunos casos, los cambios en el estado de ánimo son más graves y "pueden afectar cómo una persona se siente, piensa y atiende sus actividades diarias".El trastorno afectivo estacional es considerado un tipo de depresión que se caracteriza por su patrón estacional recurrente, con síntomas que duran entre 4 y 5 meses al año, señala el Instituto Nacional de Salud Mental de EU.Los síntomas específicos del trastorno afectivo estacional de inicio en invierno, a veces llamado depresión de invierno, incluyen los siguientes:Es importante acudir con un psiquiatra y un psicoterapeuta para tratar tus síntomas y conocer más el diagnóstico.Con información de Clínica Mayo e Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA