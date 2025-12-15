La depresión es un problema serio de salud mental que requiere una atención pronta para evitar daños irreversibles. Y en esta época del año, los casos se incremental. Aquí la información al respecto:

La llegada del invierno trae frío y menos horas de luz, lo que significa para muchas personas transitar a un estado permanente de depresión relacionado con el cambio de estación . Por lo regular, el trastorno afectivo estacional, como se le conoce a esta afección, comienza en el otoño y se extiende al invierno , manifestándose en menos energía y mal humor en quien lo padece; aunque también existe para primavera y verano, con otros signos particulares.

De acuerdo a la Clínica Mayo, el trastorno afectivo estacional, o depresión de invierno, suele desaparecer durante los meses de primavera y verano, donde hay más luz solar ; y su tratamiento puede incluir terapia lumínica (fototerapia), psicoterapia y medicamentos prescritos por un especialista.

Para el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, en algunos casos, los cambios en el estado de ánimo son más graves y "pueden afectar cómo una persona se siente, piensa y atiende sus actividades diarias".

Así es el trastorno afectivo estacional

El trastorno afectivo estacional es considerado un tipo de depresión que se caracteriza por su patrón estacional recurrente, con síntomas que duran entre 4 y 5 meses al año , señala el Instituto Nacional de Salud Mental de EU.

Te puede interesar: Alerta para Guadalajara; vienen días muy fríos

Síntomas del trastorno afectivo estacional:

Sentirse apático, triste o decaído gran parte del día, casi todos los días

Perder el interés en actividades que solías disfrutar

Tener poca energía y sentirse aletargado

Dormir demasiado

Sentir antojos por consumir carbohidratos, comer en exceso y subir de peso

Tener dificultad para concentrarse

Sentirse desesperanzado, inútil o tener sentimientos de culpa

Comenzar a sentir que ya no quieres vivir

Trastorno afectivo estacional de otoño e invierno

Los síntomas específicos del trastorno afectivo estacional de inicio en invierno, a veces llamado depresión de invierno, incluyen los siguientes:

Exceso de sueño

Cambios de apetito, especialmente un antojo por consumir alimentos ricos en hidratos de carbono

Aumento de peso

Cansancio o falta de energía

Es importante acudir con un psiquiatra y un psicoterapeuta para tratar tus síntomas y conocer más el diagnóstico.

Con información de Clínica Mayo e Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA