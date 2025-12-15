Debido a la alta demanda que se ha registrado para hacer el trámite de sustitución de placas en los últimos meses del 2025, atribuida principalmente a los contribuyentes rezagados, el Gobierno de Jalisco, a través de la Secretaría de la Hacienda Pública, modificó la fecha límite para realizar el procedimiento.

De acuerdo con la dependencia, esta prórroga aplicará únicamente para quienes paguen el refrendo en el 2025 y cuenten con un registro vehicular activo y actualizado en el Padrón Vehicular; es decir, que no requieran realizar ninguna actualización de datos, como cambio de propietario u otro trámite que implique la modificación del registro.

¿Cuál es el último día para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

La prórroga se aplicará a partir del 2 de enero hasta el 31 de marzo del 2026, por lo que esta fecha será la última para realizar el trámite antes de que se empiecen a aplicar sanciones por circular con placas obsoletas , las cuales contemplan multas y la posibilidad de retener el vehículo.

No obstante, el procedimiento se realizará de forma escalada conforme a un nuevo calendario emitido por las autoridades.

Todas las recaudadoras estatales permanecerán cerradas a partir del 27 de diciembre y reanudarán operaciones el 2 de enero, debido a la carga de información correspondiente a la nueva Ley de Ingresos 2026. Por ello, el último día para realizar el canje de placas en 2025 será el 26 de diciembre.

¿Qué se necesita para hacer el cambio de placas en Jalisco?

Además de estar al corriente en el pago del refrendo vehicular, las y los propietarios deberán agendar una cita en el sitio https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/ en el mes que les corresponda y acudir a cualquiera de las 135 recaudadoras estatales.

En la oficina deberán entregar el juego de placas anterior, presentar identificación oficial vigente en original y copia, así como el documento que acredite la propiedad del vehículo —factura, sentencia judicial o cesión de derechos— también en original y copia.

Asimismo, deberán presentar un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días y el comprobante de verificación vehicular.

Cabe recordar que el canje de placas es un trámite obligatorio para todos aquellos vehículos cuyas láminas tienen los diseños "Maguey", "Minerva" y "Gota" (roja y verde), incluidas las motocicletas, remolques, transporte público, taxis, autos y camionetas.

Los diseños mencionados no cumplen con los requerimientos técnicos que deben tener las láminas en todo el territorio nacional, establecidos en la normativa federal vigente NOM-001-SCT-2-2016, administrada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

De este modo, las únicas placas que podrán circular en la entidad el próximo año son los diseños "Collage" (2019) y "Cabañas", implementado a principios de 2025.

