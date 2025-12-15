Este 15 de diciembre, tal como fue el compromiso del gobernador Pablo Lemus durante su Primer Informe de Gobierno, se inauguró la Línea 4 del Tren Ligero que conectará Tlaquepaque con Tlajomulco. Te compartimos las primeras imágenes del transporte eléctrico en funciones .

" Hoy es un día histórico para Tlajomulco y todo Jalisco. Y es que hace 30 años algunos gobiernos, irresponsablemente, permitieron que se desarrollara una gran cantidad de vivienda. Pero no fueron conscientes de traer los servicios para toda esa gente que venía a vivir al municipio de Tlajomulco .

Poco a poco, cuando llegaron gobiernos responsables empezaron a traer escuelas, centros de salud, a traer transporte público y los servicios que necesitaba este gran municipio, que por cierto, es el de mayor crecimiento en los municipios que tenemos en Jalisco en los últimos 30 años ", destacó el gobernador durante el evento de inauguración.

Recordó que se pretende que en mayo próximo ya esté operando la nueva línea de transporte público que unirá al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con la Zona Metropolitana.

" Inmediatamente después de que inicie sus funciones el nuevo sistema de transporte público que va a unir el Aeropuerto con Guadalajara, vamos también a empezar a trabajar en la nueva línea de transporte del área metropolitana que ya se las estaré anunciando un poco más adelante ", anunció Lemus Navarro sin dar más detalles sobre la noticia.

Un breve recorrido por la nueva línea

Su primera estación, Las Juntas, ubicada en la colonia que lleva el mismo nombre, es un punto clave de interconexión con el sistema Peribús, que a su vez, conectará los traslados con el Tren Ligero, pudiendo así acceder a las tres líneas previas. Entre las estaciones destacan puntos estratégicos como Concepción del Valle, Lomas del Sur y la terminal en Tlajomulco Centro.

Se espera que en pocos meses pueda conectar directamente con el Macrobús, en la Calzada. Mientras tanto lo estará haciendo también con rutas alimentadoras.

Utilizando parte del derecho de vía ferroviario existente, la L4 se extiende a lo largo de 21 kilómetros, con el compromiso de convertirse en un servicio de transporte masivo que busca mejorar la movilidad de los municipios por donde corre su tramo, dándoles más conectividad con el Área Metropolitana de Guadalajara.

Se espera que, una vez en plena operación, la L4 movilice a entre 106 mil y 116 mil pasajeros diariamente, impactando positivamente a miles de residentes que actualmente dependen de la carretera o transporte colectivo menos eficiente.

Las primeras imágenes de la Línea 4 en funciones

Primer vagón en funciones tras inauguración de la L4. EL INFORMADOR / A. Navarro

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF