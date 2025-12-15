Siteur adquiere 20 unidades para mejorar frecuencias de paso del Peribús

Este lunes, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), Amilcar López, dieron a conocer oficialmente la compra de 20 nuevas unidades para la operación del Peribús, que permitirán mejorar las frecuencias de paso y aumentar la captación de personas usuarias en 25%.

"Compramos más unidades de transporte para el sistema de Mi Macro Periférico que nos va a ayudar a mejorar este sistema. En marzo llegan las nuevas unidades de Mi Macro Periférico, es decir, transporte público digno para las personas", afirmó Lemus.

"Prácticamente, lo que estaríamos incrementando en cerca de un 25% de captación de usuarios, porque son 10 unidades articuladas y 10 unidades de 12 metros", dijo, por su parte, Amilcar López.

El Peribús, conocido oficialmente como Mi Macro Periférico, realiza diariamente un promedio de 325 mil viajes, y actualmente cuenta con alrededor de 400 unidades en todo su sistema integrado. Las unidades a adquirir, explicaron las autoridades estatales, operarán las líneas troncales del Peribús, que representan las rutas T01, T02 y T03.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

