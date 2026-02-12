Jueves, 12 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Hotel Riu Guadalajara: ¿Cuánto cuesta la Suite presidencial?

La habitación con mejor vista que cuneta con diversas comodidades incluidas en sus servicios especiales

Por: El Informador

El Hotel Riu Plaza Guadalajara es un rascacielos ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El Hotel Riu Plaza Guadalajara es un rascacielos ubicado en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. EL INFORMADOR/ARCHIVO

Las habitaciones más exclusivas en el Hotel Riu Guadalajara son las Suite presidencial, también llamadas “De Guadalajara al cielo” ya que estas se encuentran ubicadas en plantas superiores que aseguran unas vistas hermosas y panorámicas de la ciudad.

LEE: Sarampión en Jalisco: ¿Cuáles son los horarios para vacunarse en el fin de semana?

Los servicios que se ofrecen en estas suites generalmente incluyen cama king size, áreas de sala de estar y comodidades de lujo.

¿Cuánto cuesta la Suite presidencial?

La tarifa varía según la temporada y la antelación de la reserva, pero las suites de gama alta, incluyendo la presidencial, superan los precios de las habitaciones tradicionales o más básicas debido a sus comodidades premium, vistas y mayor amplitud.

Hay diferentes tipos de tarifas, cada una puede incluir o no ciertos beneficios como cancelaciones gratuitas o reembolsos, y precios especiales para quienes tengan la membresía especial del hotel. 

  • Tarifa miembro RIU Class 16 mil 142 pesos por noche, no admite cambios ni devoluciones, en casos de cancelación no habrá reembolso.
  • Tarifa miembro RIU Class 17 mil 91 pesos por noche, esta opción sí incluye cancelación gratuita, permite cambios y cancelaciones. 
  • Sin membresía 18 mil 41 pesos por noche, esta tarifa no acepta cambios ni devoluciones, en caso de cancelación no se realizará ningún reembolso.
  • Y por último 18 mil 990 pesos  por noche, sí admite cancelación gratuita y permite cambios y cancelaciones 
Hotel RIU Guadalajara 
Hotel RIU Guadalajara 

Se recomienda consultar directamente con el hotel o en el web para obtener la cotización exacta de la suite presidencial en las fechas deseadas. 

¿Qué servicios incluye la Suite presidencial “De Guadalajara al cielo”?

  • Vistas a la ciudad
  • Secador de pelo
  • Caja fuerte 
  • Balcón o terraza
  • Acceso a Crown Level 
  • Ducha
  • Albornoz
  • Cafetería 
  • Plancha
  • Bañera de hidromasaje 
  • Aire acondicionado 
  • Vestidor 
  • Dimensión de la suite es de 121 m2 
 Hotel RIU Guadalajara
 Hotel RIU Guadalajara

¿Qué incluye Crown Level?

  • Zona de descanso 
  • Sala de reuniones (previa reserva) con cobertura de WIFI
  • Fruta, jugos y yogurt por las mañanas
  • Refrescos, cerveza, agua y vino de cortesía
  • Servicio de café y té
  • Pan dulce, galletas y canapés
  • Prensa nacional

LEE: LUCA bot: la nueva IA de Cemex para eficiencia financiera

Paquete VIP incluido

Reservar la Suite Presidencial te incluye un paquete VIP.

¿Qué contiene?

  • Early Check In. Bajo disponibilidad 11 am
  • Botella de Cava y fresas a la llegada
  • Desayuno en la habitación
  • Una cena en Restaurante Chardonnay. Incluye Menú; Degustación y 1 Bebida
  • Parking Gratuito
  • Late Check Out. Bajo disponibilidad 2 pm

Si deseas hospedarte en este hotel su dirección es avenida López Mateos, 830, Fracc. Chapalita, Guadalajara. 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones