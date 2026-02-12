Hotel Riu Guadalajara: ¿Cuánto cuesta la Suite presidencial?

Las habitaciones más exclusivas en el Hotel Riu Guadalajara son las Suite presidencial, también llamadas “De Guadalajara al cielo” ya que estas se encuentran ubicadas en plantas superiores que aseguran unas vistas hermosas y panorámicas de la ciudad.Los servicios que se ofrecen en estas suites generalmente incluyen cama king size, áreas de sala de estar y comodidades de lujo.La tarifa varía según la temporada y la antelación de la reserva, pero las suites de gama alta, incluyendo la presidencial, superan los precios de las habitaciones tradicionales o más básicas debido a sus comodidades premium, vistas y mayor amplitud.Hay diferentes tipos de tarifas, cada una puede incluir o no ciertos beneficios como cancelaciones gratuitas o reembolsos, y precios especiales para quienes tengan la membresía especial del hotel. Se recomienda consultar directamente con el hotel o en el web para obtener la cotización exacta de la suite presidencial en las fechas deseadas. Reservar la Suite Presidencial te incluye un paquete VIP.Si deseas hospedarte en este hotel su dirección es avenida López Mateos, 830, Fracc. Chapalita, Guadalajara. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *KR