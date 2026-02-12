Hotel Riu Guadalajara: ¿Cuánto cuesta la Suite presidencial?

Las habitaciones más exclusivas en el Hotel Riu Guadalajara son las Suite presidencial, también llamadas “De Guadalajara al cielo” ya que estas se encuentran ubicadas en plantas superiores que aseguran unas vistas hermosas y panorámicas de la ciudad.

Los servicios que se ofrecen en estas suites generalmente incluyen cama king size, áreas de sala de estar y comodidades de lujo.

¿Cuánto cuesta la Suite presidencial?

La tarifa varía según la temporada y la antelación de la reserva, pero las suites de gama alta, incluyendo la presidencial, superan los precios de las habitaciones tradicionales o más básicas debido a sus comodidades premium, vistas y mayor amplitud.

Hay diferentes tipos de tarifas, cada una puede incluir o no ciertos beneficios como cancelaciones gratuitas o reembolsos, y precios especiales para quienes tengan la membresía especial del hotel.

Tarifa miembro RIU Class 16 mil 142 pesos por noche , no admite cambios ni devoluciones, en casos de cancelación no habrá reembolso.

, no admite cambios ni devoluciones, en casos de cancelación no habrá reembolso. Tarifa miembro RIU Class 17 mil 91 pesos por noche , esta opción sí incluye cancelación gratuita, permite cambios y cancelaciones.

, esta opción sí incluye cancelación gratuita, permite cambios y cancelaciones. Sin membresía 18 mil 41 pesos por noche , esta tarifa no acepta cambios ni devoluciones, en caso de cancelación no se realizará ningún reembolso.

, esta tarifa no acepta cambios ni devoluciones, en caso de cancelación no se realizará ningún reembolso. Y por último 18 mil 990 pesos por noche, sí admite cancelación gratuita y permite cambios y cancelaciones

Hotel RIU Guadalajara

Se recomienda consultar directamente con el hotel o en el web para obtener la cotización exacta de la suite presidencial en las fechas deseadas.

¿Qué servicios incluye la Suite presidencial “De Guadalajara al cielo”?

Vistas a la ciudad

Secador de pelo

Caja fuerte

Balcón o terraza

Acceso a Crown Level

Ducha

Albornoz

Cafetería

Plancha

Bañera de hidromasaje

Aire acondicionado

Vestidor

Dimensión de la suite es de 121 m2

Hotel RIU Guadalajara

¿Qué incluye Crown Level?

Zona de descanso

Sala de reuniones (previa reserva) con cobertura de WIFI

Fruta, jugos y yogurt por las mañanas

Refrescos, cerveza, agua y vino de cortesía

Servicio de café y té

Pan dulce, galletas y canapés

Prensa nacional

Paquete VIP incluido

Reservar la Suite Presidencial te incluye un paquete VIP.

¿Qué contiene?

Early Check In. Bajo disponibilidad 11 am

Botella de Cava y fresas a la llegada

Desayuno en la habitación

Una cena en Restaurante Chardonnay. Incluye Menú; Degustación y 1 Bebida

Parking Gratuito

Late Check Out. Bajo disponibilidad 2 pm

Si deseas hospedarte en este hotel su dirección es avenida López Mateos, 830, Fracc. Chapalita, Guadalajara.

