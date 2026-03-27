Repechaje Intercontinental: Así funcionó el transporte público para llegar al estadio Akron

Después de meses de espera, el pasado jueves 26 de marzo toda la euforia y energía del Mundial 2026 finalmente aterrizó en Guadalajara con el encuentro de repechaje entre Jamaica y Nueva Caledonia. Sin embargo, más allá del entusiasmo vivido, este partido también se convirtió en una oportunidad clave para poner a prueba el transporte público que movilizó a cientos de tapatíos hacia el Estadio Akron.

Una de las principales dudas entre quienes planean asistir a los partidos del Mundial 2026 en Guadalajara era la efectividad del sistema de transporte público y la capacidad de la infraestructura vial para responder a la alta demanda que implica un evento de esta magnitud.

Te puede interesar: Asistentes al AKRON notan mejoría en el tráfico, pero insisten en que hay que mejorar

No obstante, durante la jornada, tanto locales como visitantes pudieron darse una idea del desempeño del sistema, luego del encuentro que culminó con la clasificación de Jamaica a la final del repechaje intercontinental.

¿Cómo funcionó el transporte público en el repechaje del Mundial 2026?

De acuerdo con reportes de usuarios, el Circuito JVC mostró señales de saturación desde temprano, lo que derivó en el habitual embotellamiento que retrasa el ingreso de vehículos particulares.

Por su parte, el sistema de transporte público, específicamente Mi Macro Periférico, registró un aumento en la afluencia de pasajeros, quienes se concentraron en la estación Estadio Chivas apostando por la rapidez del carril exclusivo.

Algunos usuarios validaron la capacidad del sistema, asegurando que fue la opción más ágil para llegar al estadio.

Para facilitar la movilidad, las autoridades pusieron en operación seis unidades tipo “loop” (BRT), las cuales enlazaban de forma directa el Periférico con las zonas cercanas al estadio.

La diferencia fue notoria para los usuarios, quienes destacaron haber evitado largas filas de automóviles y traslados complicados.

Retos en la movilidad durante el evento

Sin embargo, también se presentaron algunos percances a pesar del despliegue de la Policía Vial, la Guardia Nacional y la Policía de Zapopan. Diversas personas señalaron que los elevadores de la estación Estadio Chivas no estaban en funcionamiento, lo que dificultó el acceso para adultos mayores y personas con discapacidad.

También puedes leer: Percance en autopista Puerto Vallarta-Guadalajara provoca caos vial

Además, al inicio del partido, el flujo de peatones en el Andador Chivas se intensificó, lo que complicó por momentos la movilidad en la zona.

Así, la jornada dejó un balance mixto que, más allá del resultado deportivo, funcionó como un ensayo clave rumbo al Mundial 2026, evidenciando tanto la capacidad del transporte público para responder a la demanda como los retos que aún deben atenderse para garantizar una movilidad eficiente, segura e incluyente durante uno de los eventos más importantes del mundo.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP