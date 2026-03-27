El Alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade, agradeció esta mañana la colaboración de todas las áreas de seguridad, Protección Civil y diversas dependencias del municipio para lograr un saldo blanco en el partido realizado este jueves en el Estadio AKRON entre las selecciones de Nueva Caledonia y Jamaica en el repechaje rumbo al Mundial de Futbol 2026.

Resaltó el trabajo realizado por las áreas de seguridad, movilidad, protección civil, inspección y vigilancia. "Todavía nos falta darle una pulidita, pero este fue un gran ejercicio estando cerca del Mundial", comentó durante el arranque del operativo por motivo del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

Puntos a mejorar antes del Mundial 2026

El alcalde explicó que uno de los puntos a perfeccionar es el cruce peatonal, ya que cuando las personas vienen del andador de Periférico y al cruzar hacia el Estadio AKRON, detienen el flujo. "Lo único que nos faltó fue poner vallas peatonales al cruce para llegar al Estadio", admitió.

Explicó que funcionó la entrada por las Villas Panamericanas. "No estamos al 100; creo que todavía vamos a tener otra prueba, tenemos este sábado y el partido del martes que tenemos el otro partido de Jamaica" , añadió. Aclaró que las obras que se realizan en avenida Aviación, donde se realizan bocas de tormenta, deberán estar terminadas antes del Mundial de Futbol.

Frangie destaca traslados hacia el Estadio AKRON

Sobre el transporte público, Juan José Frangie dijo que habrá 300 camiones para trasladar a la gente desde nueve puntos de la ciudad. Habrá estacionamiento en el Estadio únicamente para cuatro mil vehículos y, de esos cuatro mil, dos mil estarán ocupados por personal de la FIFA y por los patrocinadores.

"Entonces la gente tendrá que usar el transporte", precisó. El primer edil destacó el ambiente que se vivió ayer en el Estadio AKRON, donde la gente festejó con sabor mundialista. "Se vivió un ambiente muy familiar, muy sano; la gente salió contenta. Fue un bonito espectáculo", sostuvo.

Asimismo, dio a conocer que será el próximo 11 de mayo cuando el Estadio AKRON se entregue a la FIFA y que nadie se podrá acercar una milla al recinto si no trae boleto. Finalmente, dijo que todas las obras deberán estar terminadas antes de la entrega y, a partir del próximo lunes, se vestirá toda la ciudad con imágenes del Mundial de Futbol FIFA 2026.

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AS