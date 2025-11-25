Lemus reafirma su compromiso para combatir violencia contra las mujeres

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reafirmó el compromiso de su administración para garantizar que las mujeres en la entidad vivan libres de violencia.

La mañana de este martes 25 de noviembre, el Gobierno Federal presentó un avance coordinado con los 32 estados del país para homologar la nueva definición y sanción del delito de abuso sexual, como parte de la estrategia para combatir la violencia contra las mujeres.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, explicó que la reforma al artículo 260 del Código Penal Federal busca establecer criterios comunes en toda la nación para prevenir, denunciar y sancionar las agresiones sexuales.

En este contexto, se realizó un llamado para que todas las mexicanas denuncien cualquier acto de violencia, asegurando que no se encuentran solas.

"Decirles hoy y siempre a todas las mujeres mexicanas que no están solas, que se está construyendo un México de igualdad, un México donde podamos convivir de manera distinta, hombres y mujeres. Hoy les decimos a todas las mujeres que no es normal la violencia, que hay que denunciarla, que hay que combatirla", expresó la funcionaria.

Durante su intervención, Lemus Navarro afirmó que su gobierno trabaja de manera conjunta con la federación para garantizar que las mujeres "vivan felices".

"Desde Jalisco nos adherimos al compromiso nacional por la vida, la tranquilidad y la felicidad de las mujeres. En Jalisco trabajamos de frente para que las mujeres y niñas vivan libres de violencia, pero, sobre todo, que vivan muy felices. Lo hacemos desde nuestra responsabilidad institucional, desde nuestra convicción ética, humana, social y familiar", dijo el gobernador durante la conferencia la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual

La reforma federal redefine el abuso sexual como cualquier acto de naturaleza sexual sin consentimiento, incluidos tocamientos, roces, exhibiciones o representaciones explícitas.

Contempla penas de tres a siete años de prisión y multas de 200 a 500 UMA (Unidad de Medida y Actualización). Con ella, los agresores estarán obligados a tomar talleres reeducativos con perspectiva de género y realizar servicio comunitario.

Asimismo, la ley considera agravantes cuando el abuso sea cometido por servidores públicos, ministros de culto, cuando exista violencia o cuando haya complicidad.

Hasta ahora, hay 22 entidades que ya tienen la iniciativa inscrita en el Congreso, una que ya fue aprobada en comisiones y 10 que la presentan este martes como acto simbólico por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Todas y todos los gobernadores del país firmaron un total de 10 compromisos para apoyar y defender a las mujeres.

"Un fuerte abrazo, Presidenta, desde Jalisco, y cuente con nosotros" , dijo Lemus al final de su mensaje.

Con información de EFE…

