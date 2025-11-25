La Feria de las Afores se desarrollará por primera vez en Guadalajara esta semana con el objetivo de acercar a las personas trabajadoras tapatías y de los municipios vecinos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).El evento organizado por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), facilita la realización de trámites para los asistentes al reunir en un mismo espacio a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y a dependencias del gobierno:Así, la Feria de las Afores representa una oportunidad única para que los trabajadores del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) puedan resolver trámites relacionados con sus pensiones sin dar tantas vueltas.De acuerdo con el anuncio de la Consar, la Feria de las Afores se desarrollará este fin de semana, desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, en Paseo Alcalde, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.Durante tres días, las personas asistentes podrán realizar más de 40 trámites relacionados con su cuenta Afore, entre los que destacan:El acceso a la feria y los trámites son completamente gratuitos, excepto las actas de nacimiento del Registro Civil. Aquellas personas que deseen realizar algún trámite durante este evento en el corazón de la capital jalisciense deberán contar con los siguientes documentos:Cabe decir que además de la realización de trámites, en la feria también habrá pláticas informativas sobre el ahorro para el retiro, vivienda, cómo evitar fraudes (coyotaje) y cálculo de pensiones, así como actividades lúdicas para fortalecer la educación previsional de las y los asistentes.La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro señaló que Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en número de cuentas individuales, después de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Puebla, con más de 4.3 millones. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB