La Feria de las Afores se desarrollará por primera vez en Guadalajara esta semana con el objetivo de acercar a las personas trabajadoras tapatías y de los municipios vecinos al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El evento organizado por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), facilita la realización de trámites para los asistentes al reunir en un mismo espacio a las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) y a dependencias del gobierno:

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

Servicio de Administración Tributaria (SAT)

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit)

Registro Nacional de Población (Renapo)

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet)

Registro Civil de Jalisco

Así, la Feria de las Afores representa una oportunidad única para que los trabajadores del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) puedan resolver trámites relacionados con sus pensiones sin dar tantas vueltas.

Mantente informado: Adulta mayor muere tras quedar atrapada bajo un elevador en Zapopan

¿Cuándo es la Feria de las Afores en Guadalajara?

De acuerdo con el anuncio de la Consar, la Feria de las Afores se desarrollará este fin de semana, desde el viernes 28 hasta el domingo 30 de noviembre, en Paseo Alcalde, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

¿Qué trámites se podrán hacer en la Feria de las Afores en Guadalajara?

Durante tres días, las personas asistentes podrán realizar más de 40 trámites relacionados con su cuenta Afore, entre los que destacan:

Localización de cuenta.

Solicitud del Estado de Cuenta o detalle de movimientos de la cuenta Afore.

Registro en la Afore de su elección.

Conformación del Expediente de Identificación del Trabajador.

Retiro parcial y total de recursos.

Unificación y separación de cuentas.

Designación de Beneficiarios.

Trámite de devolución de recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

El acceso a la feria y los trámites son completamente gratuitos, excepto las actas de nacimiento del Registro Civil.

Guadalajara recibe por primera vez la Feria de las Afores. ESPECIAL

¿Qué documentos llevar a la Feria de las Afores en Guadalajara?

Aquellas personas que deseen realizar algún trámite durante este evento en el corazón de la capital jalisciense deberán contar con los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Número de Seguridad Social (NSS)

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Estado de cuenta

Comprobante de domicilio con no más de tres meses de antigüedad

Cabe decir que además de la realización de trámites, en la feria también habrá pláticas informativas sobre el ahorro para el retiro, vivienda, cómo evitar fraudes (coyotaje) y cálculo de pensiones, así como actividades lúdicas para fortalecer la educación previsional de las y los asistentes.

La Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro señaló que Jalisco ocupa el quinto lugar nacional en número de cuentas individuales, después de Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León y Puebla, con más de 4.3 millones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

