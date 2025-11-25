El día de ayer, elementos de la Coordinación de Seguridad Ciudadana de Zapopan lograron la detención de tres sujetos masculinos en tres distintas acciones llevadas a cabo en las colonias Parques de Tesistán, Loma Bonita Ejidal y Jardín Real, dentro del municipio.

En la colonia Parques de Tesistán, un hombre fue detenido luego de que fuese avistado circulando en una motocicleta con una placa sobrepuesta. Al sujeto se le marcó el alto sobre los cruces de las avenidas Juan Gil Preciado y de la Arboleda, cuando tripulaba una motocicleta Italika 150cc, color negro. Tras verificar la placa de circulación que portaba el vehículo, se pudo saber que esta no correspondía a la misma por lo que su conductor fue puesto en custodia y el automotor fue asegurado. Además, tras la revisión, le fueron asegurados varios envoltorios con una sustancia granulada con las características de la droga conocida como cristal, así como vegetal con las características de la marihuana.

El sujeto, de 29 años de edad, fue asegurado.

Por otro lado, en la colonia Loma Bonita Ejidal, elementos detuvieron a un sujeto armado que era parte de una riña sobre los cruces las calles Río Apozolco y Tercera Río Apozolco. Los oficiales acudieron al sitio luego de un reporte de cabina y avistaron a varias personas ingiriendo bebidas alcohólicas que, al percatarse de la presencia de los elementos, se tornaron agresivos, por lo que fueron detenidos. Tras el registro preventivo, le fue asegurada un arma de fuego al parecer calibre .380 así como varios cartuchos útiles a un sujeto de 37 años de edad quien fue detenido.

Derivado del hecho otros tres sujetos y dos femeninas fueron remitidos a Juzgados Municipales por falta administrativa.

Por último, elementos del Escuadrón Motorizado de la Policía de Zapopan realizaban un recorrido de vigilancia en la colonia Jardín Real. En su monitoreo encontraron a un sujeto masculino a bordo de un vehículo Toyota Hilux en color blanco que circulaba a exceso de velocidad sobre los cruces de las avenidas Aviación y Brad Knight. Al acercarse los oficiales, el señalado mostró una actitud inusual por lo que fue interceptado.

Tras su detención se realizó el registro conforme a protocolo durante el cual le fue localizada un arma de fuego al parecer calibre 9 mm y un cargador, por lo que fue detenido y la pistola fue asegurada. Así mismo se pudo constatar que el sujeto tenía 24 años de edad.

Los tres masculinos fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

