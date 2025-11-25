El día de ayer, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara se movilizaron al cruce de avenida Colon con Calzada Lázaro Cárdenas, luego de haber recibido un reporte de un gato atrapado en un pozo.

El felino fue encontrado en un pozo de visita ubicado bajo el puente vehicular del domicilio señalado en la colonia Las Torres del municipio. Al estudiar las características del incidente se decidió utilizar un sistema de cuerdas y equipar a un Oficial Bombero de manera especial para descender y lograr el rescate. Una vez probado el sistema y asegurado el oficial, se procedió a descender en búsqueda del gato.

El minino se encontraba a una altura aproximada de tres metros de profundidad los cuales fueron descendidos por el oficial quien finalmente pudo tomar en sus manos al gato y sostenerlo para solicitar su extracción. De acuerdo con vecinos del área, el animal ya había cumplido varios días dentro del pozo.

Una vez fuera del pozo, la revisión inmediata arrojó que no contaba con lesiones aparentes. Sin embargo, uno de los vecinos que se encontraba en el sitio, se ofreció a ser responsable de él y llevarlo a revisión con un veterinario experto que pueda determinar si hubo algún tipo de daño por la caída o por el tiempo de encierro.

La historia fue compartida en redes sociales de Protección Civil y Bomberos GDL generando múltiples reacciones y comentarios de agradecimiento. De igual forma, los elementos grabaron el siguiente video del rescate:

Este tipo de acciones se alinean con el objetivo de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara de salvar a todo ser vivo que sea parte del municipio.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado con incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarte a través del teléfono 33 1201 7700 de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo.

La estación de bomberos se encuentra sobre la Calzada del Campesino #1097, en la Colonia Moderna del municipio.

