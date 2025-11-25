Se confrontan en glosa por no adhesión de Jalisco al IMSS-Bienestar

Durante la glosa de salud del primer informe de Gobierno de Pablo Lemus, el secretario de Salud Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, justificó que el Estado no se sume al IMSS - Bienestar, al asegurar que mantienen total colaboración en distintos rubros.

Esto al explicar que hay varios convenios para temas como la salud mental, medicamentos, tareas preventivas, entre otras.

“Jalisco tiene un total de 9 convenios de colaboración. En estos convenios de colaboración se encuentran los relativos a salud mental, se encuentran los relativos a medicamentos y otros insumos para patologías de alto costo, se encuentran todos los relacionados con las tareas preventivas”.

El funcionario estatal destacó los trabajos para conformar la red estatal de hospitales - escuela junto con la Universidad de Guadalajara que permitirá que estudiantes de la carrera de Medicina se preparen en la atención a pacientes del estado en zonas como Puerto Vallarta o Zapotlán.

Además, resaltó la reducción de casos de dengue y la contención al rebrote de sarampión, aunque reconoce que se debe manejar un nivel de vacunación superior al 95%.

Pérez Gómez comentó que, aunque hubo una reducción presupuestal de 100 millones, cumplieron con tareas sustantivas y solicitó aumento de recursos para 2026. En el informe destacan inversión de 683 millones de pesos para infraestructura y equipamiento de salud y que se registró la menor tasa de muerte materna en 15 años.

Por otro lado, diputados locales cuestionaron al secretario por problemáticas como la atención médica en la zona Norte de Jalisco, la falta de indicadores o el déficit de personal médico en el estado.

En contraste, la diputada Mónica Magaña, cuestionó y lanzó críticas al sistema de salud federal debido a situaciones como el desabasto de medicamentos oncológicos o la falta de recursos federales para el sector salud.

MF